ONLINE: Čtvrtým českým prezidentem bude Petr Pavel. Ve štábu je i Čaputová

16:51 - Centrum dění se teď přesouvá ke vchodu do Pavlova štábu ve Fóru Karlín, kam má v 17 hodin přijet úřadující český premiér Petr Fiala (ODS).

16:46 - Pavel právě přivítal na pódiu nečekaného a speciálního hosta, slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou.



16:45 - Končící hlava státu Miloš Zeman blahopřál Petru Pavlovi k vítězství v demokratických volbách. Současně mu popřál, aby byl dobrým prezidentem České republiky. Zdravici zveřejnil na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Generál Pavel vyhrál letošní prezidentské volby největším rozdílem v jejich historii, expremiéra Andreje Babiše porazil o 16,6 procentního bodu.

16:42 - Ke zvolení českým prezidentem dnes Petru Pavlovi pogratulovala prostřednictvím twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyeonvá. Ocenila také diplomatické zkušenosti někdejšího šéfa Vojenského výboru NATO. "Vítám vaši věrnost našim evropským hodnotám. Vaše drahocenné zkušenosti v oblastech bezpečnosti, obrany a mezinárodních vztahů budou důležité pro zachování a posilování evropské jednoty v podpoře Ukrajiny," uvedla šéfka unijní exekutivy.

16:41 - Ke zvolení hlavou státu poblahopřál Petru Pavlovi rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Ve vyjádření na svém twitteru nově zvolenému českému prezidentovi popřál mnoho úspěchů v naplňování odpovědnosti, kterou mu svěřili spoluobčané. "Těším se na blízkou spolupráci jako sousedů a partnerů v EU," dodal rakouský prezident.

16:38 - Babiš řekl, že dosáhl v prezidentské volbě famózního výsledku. Uvedl, že získal víc hlasů než strany pětikoalice v posledních sněmovních volbách. Babiš získal téměř 2,39 milionu hlasů. Podpořilo ho 41,8 procenta voličů. Aktuálně zbývá sečíst půl procenta hlasů. Šéf hnutí ANO také vyzval své podporovatele, aby přijali jeho prohru. "Jsem přesvědčen, že jste to nebyli vy, kteří dělali ty různé ataky," řekl. Zároveň poprosil Pavla, aby vyzval své voliče k uklidnění emocí. "Aby neničili majetek mého nejbližšího týmu, aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují hnutí ANO, nepřicházeli o práci, aby přestalo to násilí," uvedl Babiš. Odmítl, že by dělal negativní kampaň.

16:36 - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier pogratuloval Petru Pavlovi k dnešnímu zvolení hlavou státu. Steinmeier rovněž poznamenal, že vztahy Prahy a Berlína jsou úzké a přátelské. "Srdečné blahopřání k Vašemu zvolení prezidentem České republiky. I jménem spoluobčanů Vám velmi srdečně gratuluji," uvedl německý. Prezidentova slova na twitteru citovala jeho mluvčí Cerstin Gammelinová.

16:30 - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) uznal porážku v prezidentských volbách, poblahopřál vítězi Petru Pavlovi. Na tiskové konferenci ve štábu v pražském Chodově mu popřál, aby byl prezidentem všech občanů, vnímal jejich problémy a bojoval za české zájmy.

16:27 - Pavel ve svém prvním projevu po sečtení hlasů poděkoval všem, kdo přišli k volbám. "Všem, kteří mě volili, ale i těm, kdo mě nevolili. Přišli k volbám a dali jasně najevo, že ctí demokracii," uvedl. Rozumí tomu, že mnozí se budou cítit zklamaní, že jejich favorit nevyhrál. "V této zemi nevidím vítězné a poražené voliče," řekl. Ve volbě podle něj vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora, které sdílí naprostá většina lidí. "Máme jiný názor na spoustu věcí, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. Musíme se spolu naučit komunikovat," zdůraznil. Nechce zdůrazňovat rozdíly a příkopy, ale věci, které mají Češi společné. "Je to nejen jazyk, krásná země a historie, ale i společná budoucnost a problémy," uvedl.

16:23 - Češi musí podle Pavla řešit problémy jako jedno společenství, i když je rozdělila právě skončená prezidentská kampaň, několik souběžných krizí, ale také politika, která se podle něj v poslední době vyznačuje konfrontací, vzájemným osočováním a hledáním důvodů, proč něco nejde. Místo toho chce v budoucnu hledat společná řešení.

16:19 - Nově zvolený prezident Petr Pavel zvítězil v druhém kole volby hlavy státu jak v Černoučku na Litoměřicku, kde bydlí, tak i v České Čermné na Náchodsku, kam jezdí na chalupu. Jeho protikandidát Andrej Babiš doma v Průhonicích u Prahy prohrál. Vyhrál naopak v Olbramovicích, kde sídlí farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, který dříve vlastnil.

16:14 - Letošní účast ve volbě prezidenta je historicky nejvyšší. Rekordní byla už v prvním kole před dvěma týdny, kdy přesáhla 68,2 procenta, nyní ve druhém bude ještě zhruba o dva procentní body vyšší. Historicky je to od vzniku samostatné ČR třetí nejvyšší účast po volbách do Sněmovny v letech 1996 a 1998, kdy přišlo hlasovat 76,4 a 74 procent voličů. K volbám nyní přišlo téměř 5,7 milionu lidí, to je o téměř 120.000 více než ve druhém kole před pěti lety a dokonce o 700.000 víc než před deseti lety (v roce 2018 byla účast ve druhém kole 66,6 a v roce 2013 jen 59,1 procenta).

16:10 - Neúspěšný prezidentský Andrej Babiš (ANO) dorazil do svého volebního štábu na pražském Chodově. Politici jeho hnutí ANO a příznivci ho přivítali potleskem. Vyjádření lídr hnutí zatím neposkytl, chystá se vystoupit na tiskové konferenci.

15:54 - Češi si podle nově zvoleného prezidenta Petra Pavla zaslouží zemi, která se nebude vyznačovat blbou náladou, ale bude republikou pohody. Pavel ve svém volebním štábu řekl, že vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost a respekt. Na Pražském hradě chce všechny přesvědčit k návratu k nim. Poděkoval všem voličům včetně těch, kteří podpořili jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Doplnil, že v této zemi nevidí poražené voliče.

15:50 - Pavel děkuje svému početnému týmu, na pódium přišel i Petr Kolář, během televizních debat tolik zmiňovaný protikandidátem Babišem. Zazněla také česká hymna.



15:41 - Pavel svou řečí na tiskové konferenci demonstruje vůli být prezidentem všech občanů, i těch, kteří volili jeho soupeře Andreje Babiše. Zároveň poděkoval voličům, kteří pro něj hlasovali.

15:39 - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová blahopřála Petrovi Pavlovi ke zvolení novým českým prezidentem. Na twitteru napsala, že se těší na spolupráci, společná setkání a iniciativy. "Spolu s Vámi zvítězila naděje, že slušnost a pravdivost mohou být sílou," uvedla Čaputová.

15:34 - Premiér Petr Fiala (ODS) přivítal po sečtení 90 procent hlasů zvolení Petra Pavla prezidentem. Vyhrál občanský kandidát, hodnoty, které reprezentoval, uvedl předseda vlády na tiskové konferenci ve Strakově akademii. Pavel podle něj získal velmi silný mandát. Viděli jsme nejodpornější kampaň v historii, uvedl Fiala na adresu Pavlova rivala, expremiéra Andreje Babiše. Společnost vyzval ke zklidnění situace.

15:28 - "Prezident, prezident," skandují lidé pod pódiem v pražském Fóru Karlín a žádají si příchod Petra Pavla. Mluvčí přiznala, že poslední minuty v radosti z výsledku probrečela.

15:20 - Novým českým prezidentem byl zvolen generál ve výslužbě Petr Pavel. Ve finále podle propočtů ČTK z průběžných volebních výsledků porazil bývalého premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Vítěz Pavel má zatím 56,32 procenta hlasů. Volební účast byla letos 69,87 procenta. Před pěti lety to bylo 66,6 procenta, v roce 2013 59 procent.

15:15 - V prezidentských volbách vedl po sečtení hlasů ve třech čtvrtinách okrsků generál ve výslužbě Petr Pavel s 56,16 procenta hlasů. Na druhém místě byl bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš s 43,83 procenta hlasů.

15:07 - Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už gratulují Petru Pavlovi ke zvolení hlavou státu. Po sečtení dvou pětin hlasů vede Pavel nad předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem s rozdílem zhruba deseti procentních bodů.

14:56 - Sečtena polovina hlasů. Petr Pavel získal 55,06 %, zatímco Andrej Babiš na něj ztrácí s výsledkem 44,93 %.

14:51 - Pro druhé kolo přesunul Petr Pavel volební štáb do pražského Fóra Karlín, kam se tentokrát dostavili i jeho podporovatelé odění ve flanelových košilích. Právě oni odpočítávali poslední vteřiny do uzavření volebních místností a oslavovali první sečtené výsledky.

14:46 - Sečtena je téměř třetina okrsků, konkrétně 30,40 %. S 54,10 % vítězí Petr Pavel nad Andrejem Babišem s dosavadním ziskem 45,89 % hlasů.

14:44 - Ve volbě prezidenta podle predikce agentur STEM a STEM/MARK pro televizi CNN Prima News zvítězí generál ve výslužbě Petr Pavel. Jeho očekávaný zisk bude 58,01 procenta odevzdaných hlasů. Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš bude mít podle prognózy 41,99 procenta hlasů.

14:30 - Po první půl hodině sčítání je sečteno 5,96 % hlasů. 52,77 % má Petr Pavel, 47,22 % Andrej Babiš.

14:28 - Do volebního štábu Andreje Babiše se před uzavřením volebních místností začali sjíždět politici hnutí ANO. Na místě je například poslanec Aleš Juchelka nebo bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Mezi novináři byl o štáb enormní zájem.

14:27 - V Pavlově štábu je rozhodně více než 200 novinářů, kteří se po příchodu kandidáta odebrali zpět ke psaní či vysílání a čekají na tiskovou konferenci. Očekává se po 15. hodině, přesný čas není znám.

14:24 - Pavel do štábu dorazil s manželkou a novinářům řekl, že se mu na dnešek dobře spalo. "Přes den jsme si užili klidné posezení s naším synem, pak jsme se chvilku připravovali a vyrazili jsme sem," uvedl. Nechtěl odhadovat, zda se mu podařilo porazit bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). "To se dozvíme za hodinku, nebo dvě," uvedl. Nechtěl se vyjadřovat ani k závěru kampaně a případným chybám. "Teď už je zbytečné o tom mluvit, vše je v rukou lidí," řekl.

14:21 - První obce mají sečteno. Zatím s mírnou převahou vede Petr Pavel. Hlasy se ale mění každou minutou.

14:14 - Výsledky hlasování bude zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu podle toho, jak mu budou přicházet od volebních komisí. Vítěz by mohl být znám během půldruhé hodiny, podobně jako při předchozích prezidentských volbách před pěti lety.

14:00 - Volební místnosti se definitivně uzavřely. Začalo sčítání hlasů. Česko se už za několik málo hodin dozví jméno nového prezidenta.

13:52 - Pavla po prvním kole podpořili v souboji s Andrejem Babišem někteří neúspěšní kandidáti, například Pavel Fischer. Také senátor dorazil dnes sledovat sčítání hlasů do Karlína.

13:40 - Mluvčí generála Pavla Markéta Řeháková čeká na příjezd kandidáta s novináři, jimž přiznala, že je nervózní.

13:35 - Do Karlína míří i Pavlovi podporovatelé z řad slavných osobností, pozornost fotografů si získala modelka Taťána Kuchařová. U vchodu už zároveň čekají desítky lidí na příjezd prezidentského kandidáta.

12:51 - V některých horských obcích a střediscích v Jeseníkách dosáhla volební účast již v pátek večer sta procent. Postarali se o to rekreanti, kteří do zdejších volebních místnosti zamířili v pátek, ale také dnes, s voličskými průkazy. Například v Ostružné na Jesenicku, kde mají 357 vlastních voličů, odvolilo již dnes před polednem 570 lidí. Podobná situace je například i v Branné na Šumpersku. I tam už volební účast překročila v součtu sto procent. Lidé při pobytu na horách míří do volebních místností pěšky, ale i na běžkách, zjistila ČTK.

12:39 - Ačkoliv počátkem ledna uplynulo rovných 30 let od rozdělení Československa, zájem o české prezidentské volby jeví i slovenská média. Ve štábu Petra Pavla jsou novináři RTVS či některých zpravodajských webů. Na místě nechybí ani zahraniční média z jiných zemí.

12:17 - Volby dosud neprovázejí žádné větší problémy či incidenty. Hlasovat lze ještě do 14:00, pak se začnou sčítat hlasy. Jméno nového prezidenta, který vzejde z duelu mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem, bude známé odpoledne.

12:10 - Volební účast ve druhém kole prezidentských voleb se dvě hodiny před polednem pohybovala nejčastěji kolem 60 procent, a to napříč celou republikou. Podle volebních komisí, které oslovila ČTK, bude celková účast zřejmě vyšší než v kole prvním. Ve stejnou dobu před dvěma týdny dosahovala účast 50 až 55 procent a celkově přišlo o budoucí hlavě státu hlasovat v prvním kole 68,24 procenta voličů, což bylo zatím nejvíc v prezidentských volbách.

11:55 - Ve štábu Petra Pavla v pražském Fóru Karlín zatím panuje klidná atmosféra, na místě jsou desítky lidí, převážně novinářů. Spolupracovníci kandidáta v tuto chvíli pracují na technickém zajištění budoucí tiskové konference, řeší například ozvučení sálu.

11:39 - Prvního kola letošních prezidentských voleb se před dvěma týdny zúčastnilo rekordních 68,24 procenta z osmi a čtvrt milionu voličů. Nynější účast by podle dosavadního vývoje hlasování mohla být ještě vyšší. Při prezidentských volbách před pěti lety přišlo závěrečný duel rozhodnout 66,6 procenta voličů.

11:14 - Podle ústavy prezident jmenuje a odvolává premiéra a ministry, odvolává vládu a přijímá její demisi, svolává zasedání Poslanecké sněmovny a rozpouští ji, dále také pověřuje vládu vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové. Hlava státu také může odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem a zahlazovat odsouzení. V legislativní oblasti podepisuje zákony po jejich schválení Parlamentem, přijaté zákony má právo vrátit, s výjimkou zákonů ústavních. Mezi prezidentské pravomoci patří jmenování předsedy, místopředsedů a soudců Ústavního soudu, také jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, dále jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

10:53 - Andrej Babiš sdílel na Facebooku fotografii z návštěvy Bílého domu, kde se sešel s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

10:07 - Městská policie v Brně od pátečního odpoledne do dnešního dopoledne kontrolovala více než tisíckrát místa u volebních místností a nezaznamenala podle mluvčího Jakuba Ghanema žádný problém. U volební místnosti v ulici Úvoz mladí voliči hráli na kytaru a zpívali hymnu, řekla ČTK mluvčí části Brno-střed Kateřina Dobešová. Podle ní letos v městské části dovršilo 18 let 254 lidí, kteří mohou jít poprvé volit.

9:25 - "Jděte prosím volit. Vždyť je to jen na skok…" vyzval na twitteru Petr Pavel. Za účast ve volbách se přimlouval i ministr průmyslu Jozef Síkela. "Ať už je váš favorit kdokoliv, přijďte, prosím, dnes nebo zítra k volbám. Jde o naši společnou budoucnost. Já volím ŘÁDně a KLIDně," napsal.

8:48 - Oficiální podobu získají výsledky v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů poté, co je v pondělí projedná Státní volební komise. Od 1. do 10. února pak bude možné průběh a výsledky obou volebních kol zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

8:27 - Vítěz současného volebního finále bude aktuálně pobírat měsíčně 341.200 korun. Před deseti lety, když do úřadu nastupoval Miloš Zeman, činil prezidentský plat 186.300 korun, od té doby se zvýšil o 154.900 korun, což představuje 83 procent. V roce 2018, kdy Zeman nastoupil do druhého funkčního období, byl prezidentský plat 252.800 korun . Stejně se zvýšila i víceúčelová paušální náhrada, která hlavě státu podle platového zákona rovněž náleží. Letos dosahuje 235.200 korun měsíčně.

8:09 - Hlasovat mohou přijít ti z osmi a čtvrt milionu voličů, kteří se k tomu na rozdíl od obou kandidátů či současných představitelů státu nedostali v pátek. S ohledem na značný páteční zájem o hlasování by letošní účast mohla být vyšší než v prvním kole nebo při finále předchozích voleb před pěti lety, kdy dosáhla 66,6 procenta.

8:00 - Volební místnosti se otevřely. Češi si dnes zvolí nového prezidenta.