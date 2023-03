Pavel bez nových podezření nepodnítí další prověrku na Hradě

Americký prezident Joe Biden představil svůj rozpočtový plán, který by v příštím desetiletí měl snížit deficit o 2,9 bilionu USD (64,7 bilionu Kč). To je vyšší cíl, než jaký slíbil ve svém projevu minulý měsíc, kdy uvedl, že plánuje snížení deficitu o dva biliony USD. Plán počítá hlavně s vyššími daněmi pro bohaté. Je však již jasné, že republikáni návrh odmítnou. Agentura Kjódó upozornila, že celkový rozpočtový deficit za deset let do fiskálního roku 2033 by měl činit 17,05 bilionu USD.