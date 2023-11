Pavel poprvé jako prezident na Národní třídě. Je co slavit, říká hlava státu

Pavel u památníku položil květiny, následně poskytl rozhovor České televizi. Podle hlavy státu je 17. listopadu co slavit. "Protože za těch více než třicet let jsme udělali obrovský skok kupředu," vysvětlil.

Prezident zmínil, že ve světě dochází k novým problémům a především konfliktům. Narážel tak na probíhající válku na Ukrajině i střety mezi Izraelem a hnutím Hamás. "Ale zároveň si myslím, že si také málo připomínáme úspěchy, protože těch je opravdu hodně a měli bychom si je dávat do kontextu s tím, co vidíme kolem sebe, abychom si uvědomili, že ta naše situace zdaleka není tak špatná, jak si ji kolikrát malujeme," uvedl.

Hlava státu zdůraznila, že není dobré si myslet, že demokracie je jednou provždy. Je potřeba ji chránit, konstatoval prezident. "Je to vidět dnes a denně, protože k určitému oslabování demokracie dochází i v zemích, kde bychom to ještě před pár lety nikdy ani myšlenkou nepřipustili, jako Velká Británie, Spojené státy. Domnívat se, že Česká republika v tomto bude výjimkou, by byla iluze," dodal.

Pavel je prezidentem od 9. března letošního roku, kdy v úřadu vystřídal Miloše Zemana. V lednové volbě hlavy státu porazil ve druhém kole expremiéra Andreje Babiše (ANO), když získal 58,32 procenta hlasů.

Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před čtyřiatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.