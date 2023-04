Pavel v NATO podpořil Ukrajinu, alternativu nevidí. Jinak zvítězí Rusko, řekl

Podle prezidenta Petra Pavla by mělo Česko přejít na dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Nicméně, předtím by se měla uskutečnit věcná debata o tom, které zboží by mělo být zařazeno do každé sazby a jaký by to mělo dopad na lidi, kteří se již dnes potýkají s velkými sociálními problémy. Pavel to uvedl v debatě s Deníkem. Část vládní koalice také prosazuje snížení počtu sazeb DPH ze tří na dvě. Konečné návrhy by měl představit premiér Petr Fiala (ODS) do měsíce.