Pelta u soudu znovu popřel, že ovlivňoval rozdělení sportovních dotací

Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministerstva Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdílení dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen Fotbalové asociace ČR (FAČR), ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy.

Někdejší předseda FAČR k tomu dnes u Městského soudu v Praze řekl, že jediným "pseudodůkazem" v jeho neprospěch jsou odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se scházel s Kratochvílovou. "Dával jsem jen komentář a postřehy k jednotlivým žadatelům. Kdo má jakou sílu. Já jsem třeba takhle mluvil, ale nemělo to následný kroky: tady to je mafiánka, tady to je Lojza. To je můj způsob komunikace," uvedl.

"My jsme nic reálnýho nedělali, já jsem akorát žvanil," pokračoval s tím, že denně míval ze sportovního prostředí stovky telefonátů. "Slibem nezarmoutíš," doplnil. "V tom sportu je to jako v politice. Musíte umět s lidma, abyste v tom proplouval. Premiér taky slíbí cokoliv," poznamenal.

Pelty se v soudní síni zastal i spoluobžalovaný Miroslav Jansta, šéf České unie sportu. "Pan Pelta, to je básník života! Vždyť všichni čekáme, co řekne," prohlásil. Dodal, že Peltovi často zavolá jen proto, aby se pobavil. "Říkám to proto, aby si přítomní novináři uvědomili, jaká fraška se tady hraje - stát mocí výkonnou není schopen nastavit pravidla a nás mocí soudní soudí za to, že jsme k tomu měli připomínky," dodal.

Pelta dnes také popřel obvinění, že Kratochvílovou podplatil voucherem na zahraniční zájezd a poskytnutím bytu. Řekl, že jí chtěl jen pomoci. S Kratochvílovou shodně tvrdí, že žena mu za byt platila nájem, a to v hotovosti. "Říkal jsem si, že si holky nevedou špatně, protože chodily hezky oblečený," odpověděl na dotaz soudkyně, zda znal majetkové poměry Kratochvílové.

Obžaloba dále tvrdí, že Kratochvílová zajistila Peltově FAČR na úkor dalších žadatelů o dotace navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, a to za pomoci obžalovaného ředitele odboru sportu Zdeňka Břízy. Pelta to popírá, v tomto bodu ho v minulém hlavním líčení osvobodil i soud.

"Žil jsem v tom, že prostředky pro fotbal jsou výrazně větší, protože v tom byly nově i loterijní peníze. Jsme suverénně největší sport, máme největší členskou základnu," vypověděl dnes fotbalový činovník s tím, že když se dozvěděl výši stanovené částky, nechápal, jak mohlo dojít k takovému propadu oproti pracovním materiálům. "Myslel jsem, že mě raní mrtvice. Začal jsem bejt agresivní," popsal. Odmítl ale, že by pak na někoho vyvíjel nátlak. "V žádném případě nedošlo k nějakému ovlivňování, jen jsem přišel říct paní Kratochvílové a panu Břízovi, že jsem v šoku," uvedl.

Pelta tvrdí, že se původní částku určenou pro fotbal dozvěděl nikoliv z odposlouchávaného telefonátu od Kratochvílové, ale už dříve. U prvního hlavního líčení uváděl, že se tak stalo na zasedání Národní rady pro sport. Dnes zmiňoval jako zdroj informace web ministerstva s tím, že si ale není jistý.

Někdejší fotbalový boss rovněž trvá na tom, že na informace k rozdělování dotací měl nárok už proto, že byl poradcem tehdejší ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD). "Já jsem byl takovej mediátor těch vztahů," podotkl s tím, že "k nejužšímu vedení" ministerstva patřil už za předchůdců Valachové Josefa Dobeše (Věci veřejné) a Marcela Chládka (ČSSD). Pracovněprávní vztah sice s ministerstvem neměl, dnes ale řekl, že Valachová ho jako svého poradce představovala na poradách. K Valachové dále poznamenal, že na ministerstvo přišla s velkým elánem a že její silnou stránkou bylo to, že měla dobré kontakty na tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Po svém zadržení v květnu 2017 strávil Pelta měsíc ve vazbě. Soud ho propustil poté, co rezignoval na svou funkci šéfa FAČR. Po vypuknutí dotační kauzy rezignovala i Valachová, která má v trestním řízení postavení svědkyně.