Petr Pavel představil alternativní scénář přijetí Ukrajiny do NATO

Podle Pavla není plná obnova kontroly nad celým územím státu nutným předpokladem pro přijetí do aliance. "Pokud dojde k vymezení, byť nějaké administrativní hranice, pak můžeme brát tuto administrativní hranici jako dočasnou a Ukrajinu v teritoriu, které bude v té době kontrolovat, přijmout do NATO," prohlásil.

Zmínil přitom příběh poválečného Německa. "Přestože část byla okupovaná Sovětským svazem, tak Německo, tedy ten zbytek byl přijat do NATO, a to už v roce 1955. Takže si myslím, že je tady jak technicky, tak právně řešení, jak umožnit Ukrajině vstoupit do NATO, aniž by se tím dostalo NATO do konfliktu s Ruskou federací," vysvětlil.

Prezident se vyjádřil i o možných mírových jednáních, která by mohla vést k ukončení konfliktu. Ten trvá už déle než dva roky, přičemž v létě opět nastala nová situace, když ukrajinské jednotky vstoupily na ruské území a momentálně ovládají část Kurské oblasti.

"Pokud dojde k nějakým mírovým jednáním, tak velmi pravděpodobně se budeme bavit o tom, že Rusko bude dlouhodobě okupovat část ukrajinského území, a z pohledu demokratických zemí, které se hlásí k respektování mezinárodního práva a Charty OSN, by mělo tedy dojít k tomu, že budeme respektovat dohodu mezi válčícími stranami, ale nebudeme akceptovat změnu mezinárodních hranic na základě agrese," dodal Pavel.