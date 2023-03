Po Pavlově inauguraci se změnily webové stránky Hradu

Nový prezident Petr Pavel brzy zveřejní plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Řekl to dnes v projevu ve Vladislavském sále na Pražském hradě po složení prezidentského slibu. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl.