Počet potvrzených případů covidu-19 vzrostl zhruba o polovinu

Nové funkce mobilní aplikace Tečka, která vznikla pro prokazování bezinfekčnosti v době epidemie covidu-19, chce ministerstvo zdravotnictví představit do konce května. Měla by mít informace o absolvovaných očkováních, do budoucna i další. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to řekl při příchodu na dnešní jednání vlády. Loni v srpnu avizoval, že změny budou představeny už na podzim.