"Prodejci se brání tím, že jim nejde o propagaci nacismu, ale jen o kšeft. Je nepochopitelné, že tento argument může obstát," řekl Klíma. Vyzval politiky ke změně trestního zákoníku tak, aby zakázaná podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka zahrnovala i prodej.

Shromáždění lidé uctili minutou ticha památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Jeho projev, který si pro dnešek připravil, přečetl místopředseda horní komory Jiří Oberfalzer (ODS). "Se smutkem si musíme přiznat, že nenávist, fanatismus ani antisemitismus nezmizely ze světa", citoval předsedu Senátu Oberfalzer. Pozastavil se nad protižidovskou rétorikou řady členských zemí OSN a pasivitou mnoha dalších států. Soudí, že OSN by v současnosti o vyhlášení dne památky obětí holokaustu nerozhodla, pokud by vůbec bylo takové hlasování umožněno.

Je nutné burcovat proti všem formám zla, xenofobie a nacionalistické demagogie, citoval Oberfalzer. "Povinností demokratů je nesmlouvavě odmítat všechny, kterým je cizí lidská svoboda," dodal.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že všichni by si měli vzít příklad z motta Izraele "už nikdy jako ovce". Zlo totiž podle něho může vždy znovu přijít a může se opakovat, v Evropě antisemitismus opět roste. "Chtěl bych se zde tedy přimluvit. Zabouchněte dveře před nosem těm, kteří šíří strach a zlobu a už zase nálepkují druhé. Je to na každém z nás," nabádal Vondráček.

Holokaust byl podle něho pošlapáním humanity a poničením samotné duše civilizace. "Cestu k holokaustu otevřelo přizpůsobení se obyčejných občanů nacistické ideologii. Němci, Rakušané, ale i mnozí Češi přesvědčili sami sebe, že Židé nejsou lidmi jako oni," uvedl.

Svůj životní příběh přiblížila účastníkům shromáždění vězenkyně nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim Eva Pokorná. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová v projevu vyzdvihla hodnotu lidství.

Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý koncentrační tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 v Osvětimi zahynulo 1,1 milionu lidí, většinou Židů.

Dawn of a very important day: 27 January and the world will commorate #Auschwitz75. Important to follow @AuschwitzMuseum and listen to the stories & warnings of the Survivors. Their words will sound from the Gate of Death, live at 15.30 CET. https://t.co/AbpyC3pBTD @EricPickles https://t.co/qcdSodnvMM