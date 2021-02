Armádu trápí pokuta i absence miliard. Premiér se vyhýbá zodpovědnosti, říká Černochová

Sankci ve výši 550 milionů korun, která zatím není pravomocná, ministerstvo obrany dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli už nakoupeným helikoptérám od firmy Bell, aniž by rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo, která je výrobcem mimo jiné armádních vrtulníků. Předsedkyně Sněmovního výboru Jana Černochová svolává na středu 10. února od sedmi hodin ráno mimořádné jednání výboru, který se bude případným pochybením ministerstva obrany při podpisu smlouvy na víceúčelové vrtulníky zabývat. „Pokud máme navyšovat prostředky na armádu, a pokud navyšování má mít nadále širokou politickou podporu, nemůžeme si dovolit, aby tyto byly následně promrhány na stamilionových pokutách a aby docházelo k dalšímu rozkladu tohoto resortu.“

I. místopředsedkyně Poslaneckého klubu ODS je zaražena, že tak zásadní zprávu jí ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zamlčel. „Byť se nakazil covidem, neráčil nás na výboru ani informovat, co se stalo. Nikdy dříve neměla armáda ze strany výboru pro obranu tak silnou podporu. Ovšem důvěra je vždy oboustrannou záležitostí a zamlčování zásadních informací je důvodem k její ztrátě.“

Rovněž poukazuje, že díl velké odpovědnosti směřuje s k Filipu Říhovi, který jako bývalý náměstek pro akvizici měl v gesci zakázky a před rokem po kritice dalších armádních zakázek na post rezignoval. Od pondělí se však na resort vrátil, aby zde působil ve vedení nové právní a investiční sekce, jež byla zřízena počátkem roku. Má se starat především o investice do nemovité infrastruktury ministerstva a armády. „Pan Říha paradoxně v tomto týdnu usedl na ministerstvu obrany do nově vytvořeného místa pro již devátého náměstka ministra. Je s podivem, že ačkoli agendy ministerstva výrazněji nenarostly, o to víc přibylo náměstků.“

Starostka Městské části Prahy 2 se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz rovněž vyjádřila ke skutečnosti, že Armáda České republiky zatím dostane jen polovinu z deseti miliard korun, ačkoli premiér Andrej Babiš slíbil, že celou sumu vrátí hned po novém roce a poté ujistil, že vše dorovná do konce ledna, což se nestalo. Komunisté si vynutili částku vojsku odebrat, jinak by nepodpořili prosincové schvalování státního rozpočtu. „Premiér mi navrácení peněz přislíbil a já stále doufám, že tak učiní, protože premiér České republiky si přeci nemůže dovolit být slibotechnou. Pokud se tak nestane, hrozí, že se bude škrtat v plánovaných investicích, což je špatně, protože se bude celkově zvyšovat vnitřní zadlužení ministerstva obrany,“ tvrdí Černochová.

METNAR VÝBORU O PROBLÉMU SE ZAKÁZKOU NIC NEŘEKL

Paní poslankyně Černochová, co jako předsedkyně Sněmovního výboru pro obranu říkáte půlmiliardové pokutě, kterou ministerstvo obrany dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při zakázce na armádní vrtulníky pořízené za 17 miliard korun od americké firmy Bell?

Jedná se o obrovské selhání resortu. Proto také vyzývám premiéra Babiše, aby se bezodkladně začal zabývat personální situací na ministerstvu obrany a vyvodil z tohoto pochybení odpovídající důsledky. Pane premiére, tímto se nedá promlčet. Pokud máme navyšovat prostředky na armádu a pokud navyšování má mít nadále širokou politickou podporu, nemůžeme si dovolit, aby tyto byly následně promrhány na stamilionových pokutách a aby docházelo k dalšímu rozkladu tohoto resortu.

Jak je možné, že jste se informaci o problému se zakázkou dozvěděla až v pátek, když ve středu jste měli na výboru jednání, na němž jste se rozpočtem a zakázkami přitom také zabývali?

Netuším. Jedná se však o vrchol neférového jednání, když pan ministr Metnar, byť se nakazil covidem, ani neráčil výbor o této nepříjemnosti informovat. Pohrdá loajalitou a podporou výboru pro obranu armády. Nikdy v minulosti neměla armáda ze strany výboru tak silnou podporu. Ovšem důvěra je vždy oboustrannou záležitostí a zamlčování zásadních informací je důvodem k její ztrátě.

Můžete říci konkrétní jméno, které viníte, jak říkáte, z fatálního pochybení ministerstva obrany?

Odpovědnost za pokutu jde především za tehdejším náměstkem pro akvizice Filipem Říhou, který po takzvané dobrovolné rezignaci na svůj post před rokem právě v tomto týdnu usedl na ministerstvu obrany do nově vytvořeného místa pro již devátého náměstka ministra. Je s podivem, že ačkoli agendy ministerstva výrazněji nenarostly, o to víc přibylo náměstků.

Rozhodnutí o pokutě ale ještě není pravomocné. Ministerstvo obrany proti ní podá rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petru Mlsnovi.

Ano, máte pravdu, přesto se ale jedná o alarmující kauzu. Tím spíš, že stížnost na postup v této zakázce leží i u Evropské komise. Je neuvěřitelné, že k takovému selhání může dojít u zakázky se strategickým významem. Od ministra budeme chtít na jednání výboru slyšet, zda není nákup ohrožen, jak situaci vyřeší a jaké z tohoto selhání vyvodí důsledky.

Armáda nyní neprožívá šťastné období. Kromě zmíněné půlmiliardové pokuty ji trápí, že stále ještě nedostala v plné výši deset miliard korun. Nemyslíte si, že premiér Andrej Babiš může armádu zcela obětovat a nevrátí jí zbývajících pět miliard korun, aby vyšel vstříc KSČM, která odmítá prodloužit nouzový stav? Komunistům totiž vadí, že vláda armádě vyplatí alespoň polovinu z deseti miliard, o něž vojsko původně přišlo při schvalování státního rozpočtu loni v prosinci.

V minulosti jsem už řekla, že mně ministerský předseda navrácení peněz přislíbil. Stále doufám, že tak učiní, protože premiér České republiky si přeci nemůže dovolit být slibotechnou. Na výboru pro obranu, který se konal 3. února, jsme vládu vyzvali, aby peníze armádě vrátila nejpozději do konce února. Proto věřím, že se tak stane bez ohledu na vyhrožování komunistů. Je ostudné, že se kabinet nechá komunisty vydírat a hraje s ním na schovávanou.

Mimochodem je už jisté, že alespoň zmíněných pět miliard Armáda České republiky obdrží? Máte zprávy, že je už dostala?

Ano, rozhodnutí už padlo. Peníze má resort obrany k dispozici, jedná se alespoň o půlku z původně slíbených deseti miliard korun.

NEMOC OHLEDNĚ NEVRÁCENÍ PENĚZ SLOUŽÍ JAKO VÝMLUVA

Co armádě hrozí, když nedostane částku v plné výši? Jak se absence sumy odrazí na jejím chodu?

Hrozí, že se bude škrtat v plánovaných investicích, což je špatně, protože se bude celkově zvyšovat vnitřní zadlužení ministerstva obrany. V současné chvíli je oněch pět zbývajících miliard odebráno z mandatorních výdajů zejména ze mzdových prostředků, příspěvku České republiky do NATO a některých nezahájených, ale potřebných veřejných zakázek. Pokud by peníze ale vráceny nebyly, resort by musel sáhnout na rozjeté investice, aby měl na mzdové prostředky, které zkrátka vyplácet musí. Vše by mělo kaskádový efekt i do dalších let, protože budou muset být pozastaveny některé rozeběhnuté akce, jejichž opětovné nastartování by znamenalo začít od nuly. Ekonomové na ministerstvu obrany hledají cesty, aby se nic nedotklo klíčových strategických projektů, jako jsou BVP (bojové vozidlo pěchoty – pozn. red.) či vrtulníky. Zároveň nynější situace nejistoty způsobuje to, že pokud by došlo k vrácení peněz později a finance se prozatím škrtly na investicích, které mají být realizovány letos, může být pak už velmi obtížné tyto menší zakázky realizovat. A to proto, že je nelze zahájit, dokud nemají finanční krytí a je jen málo těch, respektive žádné, které by se daly stihnout za pár měsíců.

Měla jste možnost hovořit s generály, jak situaci osobně vnímají? Předpokládám, že jsou zneklidněni.

Všichni jsou znejistěni, nicméně věří slovu premiéra, že peníze se armádě vrátí. Pokud by se tak nestalo, nejen vláda, ale politici obecně ztratí důvěru vojáků, neboť slibů slyšeli již mnoho. A to by bylo špatně.

Jaký je k celé záležitosti postoj ministra obrany Lubomíra Metnara a jste s ním v kontaktu?

Ve středu jsme měli jednání výboru pro obranu, na kterém jsme o rozpočtu obrany a vrácení peněz podrobně diskutovali. Ministr Metnar se jej však kvůli covidu neúčastnil. Ale co vím, tak věří, že slib bude dodržen. Předpokládám, že jinak by byl nucen odstoupit, jak veřejně deklaroval.

Jak už jste zmínila, ministr Metnar nedávno onemocněl covidem-19 a premiér Andrej Babiš řekl, že až se uzdraví, vše vyřeší. Opravdu nejde peníze vrátit, když ministr resortu není přítomen?

Řekla bych, že uvedené vyjádření bylo jen takovou výmluvou pro ty, kteří neznají pravidla fungování vlády. Jsem ráda, že moc lidí na premiérovu rétoriku neskočilo. Samozřejmě, že každý ministr, pokud nemůže na vládu, je zastoupen některým ze svých náměstků, většinou náměstkem člena vlády, nazývaným lidově politickým, který může materiály ministerstva předložit. A tak vrácení peněz se mohlo bez problémů odsouhlasit i se zástupcem ministra. Je zvláštní, že po zmíněné výmluvě právě pět miliard korun vráceno bylo, ale zároveň už nikdo moc nevysvětloval, proč je z deseti miliard najednou jen polovina. Je zjevné, že vše je jen takové mlžení, včetně výmluvy na ministrovu nepřítomnost.

Jak se díváte na skutečnost, že ministerský předseda nedodržel svůj slib a peníze nevrátil? Původně avizoval, že kabinet peníze vrátí hned na svém prvním jednání v novém roce, a to 4. ledna. Když se tak nestalo, Andrej Babiš ujistil, že vše dá do pořádku během ledna. Místo deseti miliard ale hovořil, že armáda dostane zatím jen polovinu. Co pro armádu znamená zjištění, že nemůže premiérovi, čtvrtému nejvyššímu ústavnímu činiteli země, věřit?

Co jste zmínil v otázce, mě trápí nejvíce. Není přece možné, aby premiér země učinil veřejný příslib, který se rovná podepsané smlouvě, a pak se vyhýbal zodpovědnosti jako kluk, který rozbil okno u sousedova skleníku. Takové chování vyvolává nedůvěru k vládě a k politikům obecně. Něco takového si nemůžeme dovolit. Ministerský předseda se navíc do zmíněné situace vmanévroval sám a je skutečně velice smutné, že více jak třicet let po revoluci jsou zde komunisté v pozici, kdy si diktují, co bude vláda dělat a nedělat. Naposledy jsme jejich panování viděli teď při nepromyšleném a za mě nerozumném nápadu na sloučení pojišťovny ministerstva vnitra a vojenské zdravotní pojišťovny.

Kromě armády se nyní dost hovoří o prodloužení nouzového stavu. Je opravdu nutné, aby i po 14. únoru nadále trval? Vládní koalice totiž tvrdí, že pokud nebude prodloužen, hrozí kolaps v nemocnicích i ve zdravotnictví. Neuvažuje proto ODS, že by návrh podpořila?

Jedná se o otázku, kterou se na poslaneckém klubu budeme teprve zabývat v příštím týdnu, až bude žádost o prodloužení nouzového stavu doručena a budeme znát její parametry.