Babiš má čisté svědomí, odpovědnost za mrtvé nechce nést. Koaliční partner to vidí jinak

Babiš v televizi uvedl, že nemá pocit, že by vláda udělala něco špatně. Připustil sice, že nějaké chyby nastaly a kabinet se z nich snaží poučit, tvrdí ale, že vláda dělá maximum.

"Já samozřejmě postupoval vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle doporučení expertů a epidemiologů," řekl s tím, že za ministry za první vlny epidemie přišel expert s modelem vývoje epidemie, podle kterého se pak vláda řídila.

Babiš tak nemá pocit, že by se něco dělalo špatně. "Já mám čisté svědomí a ano, můžeme říkat, že máme 1000 mrtvých, ale to je průměr tří dnů. V České republice zemře 110.000 lidí za rok, já to nechci podceňovat, každý život je cenný a děláme maximum pro to, abychom to zvládli," řekl Babiš.

Jinak to ale vidí jho koaliční partner, ministr kultury Zaorálek z ČSSD. Ten totiž tvrdí pravý opak. "Jsem přesvědčen, že v 2. polovině srpna měla vláda postupovat tvrději. Vláda nesmí podléhat náladě veřejnosti a musí někdy dělat i věci, které jsou nepříjemné," řekl v Událostech, komentářích.

Nesouhlasí s ním ani v případě počtu zemřelých. "Jestli je to tak, že by tito lidé nemuseli zemřít, kdyby nedostali covid, nemůžeme říci, že to je běžné číslo. My jsme v době, kdy vlády světa tvrdě platí za každou chybu, kterou udělají. Měli bychom si vzít příklad spíš z vlád, které mají dnes epidemiologický, ekonomický plán," uvedl.

Následně ale uvedl, že nechce vysvětlovat postoj Babiše. "Já ve vládě se snažím dělat vše pro to, aby vláda získala zpět důvěru. Je třeba dělat vše pro to, aby lidé začali plnit plán, který jsme udělali. Mohu slíbit jen to, aby nám lidé více věřili, že už nebudeme chyby v komunikaci dělat," řekl.