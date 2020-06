Babiš promluvil na videosummitu EU. Zopakoval nesouhlas s plánem na rozdělování peněz

Tento ukazatel nesouvisí s pandemií koronaviru, uvedl v projevu, který zveřejnil úřad vlády. Babiš se vyslovil pro to, aby se víceletý finanční rámec EU na roky 2021 až 2027 projednával odděleně od fondu obnovy a aby se o rozdělení peněz z fondu rozhodlo, až budou známé celkové ekonomické dopady pandemie.

Babiš uvedl, že hospodářské dopady pandemie zatím nejsou známy. "Co ale vím s jistotou, je, že výpočet podílů jednotlivých států podle údajů o míře nezaměstnanosti za minulých pět let určitě nemá nic společného se skutečným dopadem koronavirové krize a je zcela nesprávný. V tomto ohledu by bylo mnohem praktičtější diskutovat nyní pouze o víceletém finančním rámci a o plánu obnovy, až budeme mít konečný účet za koronavirus," uvedl v projevu.

Babiš zopakoval, že by za vhodnější kritérium než nezaměstnanost z minulých let považoval meziroční pokles HDP, nebo míru hrubého národního důchodu. Zmínil také možnost rozdělovat peníze z fondu postupně podle hospodářského vývoje jednotlivých zemí.

Český premiér se v projevu postavil odmítavě i k možnému zavedení nových vlastních příjmů EU v podobě společné daně, která by zatížila chudší unijní země. Vyslovil se i pro zrušení všech rabatů, které využívají někteří čistí plátci, aby získali zpět část svých příspěvků do evropských fondů.

Evropští lídři dnes prostřednictvím videokonference poprvé jednali o podobě fondu obnovy, pro který by si Evropská komise měla půjčit na finančních trzích 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Pro schválení fondu je nutný jednomyslný souhlas, každá země ho tedy může sama vetovat.

Se vznikem fondu a půjčením peněz Babiš vyslovil zdrženlivý souhlas. "Nebyla by to moje první volba, ale nebudu tomu bránit," uvedl. Při využití peněz na zvýšení odolnosti EU, což je podle Evropské komise jeden z cílů fondu, je ale podle něj nutné si předem stanovit, jakých konkrétních cílů chce unie dosáhnout. "Odolnost by neměla znamenat bianko šek pro nepřiměřené utrácení," uvedl premiér.