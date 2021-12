Baxa chce při lepší epidemické situaci kulturu vracet do normálu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nový ministr kultury Martin Baxa (ODS) chce ve vládě usilovat o to, aby se v případě lepší epidemické situace kultura vracela do normálu a vznikl jasný plán jejího fungování. Řekl to na dnešní tiskové konferenci poté, co jej do úřadu uvedl premiér Petr Fiala (ODS).