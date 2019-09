"Čert vem Babiše, Vyšší Spravedlnost si ho najde." Opozice hromuje kvůli Čapímu hnízdu

"V kauze nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v ČR existuje dvojí spravedlnost - jedna pro premiéra a jedna pro normální občany," napsal Jiří Pospíšil.

Respektuji rozhodnutí státního zástupce, který zastavil trestní stíhání Andreje Babiše. Velmi důležité bude, jak žalobce nyní celou věc zdůvodní. V kauze nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v ČR existuje dvojí spravedlnost - jedna pro premiéra a jedna pro normální občany. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) September 2, 2019

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že strana bere rozhodnutí na vědomí. "Nastala ale situace, před kterou jsme několikrát varovali. Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana," napsal v tiskovém prohlášení. Babiš je podle Fialy v trvalém konfliktu politických a podnikatelských zájmů, což má dopad i na důvěru v právní stát.

Předseda vlády je v trvalém konfliktu svých politických a podnikatelských zájmů, což má dopady i na důvěru v právní stát. V příštích parlamentních volbách chceme dosáhnout změny — Petr Fiala (@P_Fiala) September 2, 2019

"Čert vem Andreje Babiše, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde," podotkl Miroslav Kalousek. Státní zastupitelství se podle něj ode dneška bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. "A náprava bude těžká," dodal.

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík uvedl, že by byl osvobozující verdikt nezávislého soudu lepší, protože v kauze jde o premiéra. "Takto zůstane pachuť na patře, když i evropský úřad pro boj s podvody OLAF podezření měl," uvedl.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že strana rozhodnutí žalobců respektuje. "Počkáme, až bude skutečně konečné. V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že pokud se ukáže, že to bylo v souladu s právem, tak to nebylo v souladu s etickými principy. A ty by měli dodržovat všichni, je jedno, o koho se jedná," uvedl. Připomněl, že řada dalších kauz premiéra včetně sporného čerpání evropských dotací zůstává nedořešená.

Žalobce v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo zastavil nejen stíhání Babiše, ale i jeho rodinných příslušníků a spolupracovníků. Závěry ale nemusejí být konečné, nyní je bude posuzovat vedení Městského státního zastupitelství v Praze.