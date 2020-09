Česko stárne. MPSV chce půl miliardy na investice do domovů důchodců

O rozpočtu ministerstva na příští rok dnes spolu jednají ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD). Podrobnosti nechtěla náměstkyně uvést. Zmínila jen investice do seniorských domovů a snahu o desetiprocentní růst platů v sociálních službách. "Uvidíme, jak uspějeme," řekla Jentschke Stöcklová.

Ministerstvo se v průzkumu dotazovalo krajů a obcí, kolik by si na investice představovaly. Zájem by podle náměstkyně měly o 13 miliard korun. "Chápu, že půl miliardy je velmi malá částka. Byly ale doby, kdy jsme se pohybovali na 40 milionech. Věřím, že se částku podaří navýšit. Sám pan premiér (Andrej Babiš z ANO) deklaroval, že sociální služby jsou prioritou, co se týká investic," uvedla náměstkyně. Podle ní by dalším zdrojem financí mohly v příštích letech stát i evropské fondy.

Do sociálních služeb putuje podle náměstkyně ročně zhruba 47 miliard korun. Dotace od státu z toho nyní činí asi 18,6 miliardy korun. Zbývající peníze jsou z dotací krajů a obcí i od klientů či dárců a z dalších zdrojů.

Poskytovatelé péče si téměř každý rok stěžují na to, že peníze nestačí ani na provoz. Pravidelně žádají o dofinancování. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiřího Horeckého je investiční podporu nutné posílit. Bez toho podle studie APSS hrozí službám pro lidi vyššího věku v Česku v budoucnu kolaps.

Podle poslední statistické ročenky bylo předloni v domovech pro seniory asi 37.000 lůžek. Pro zachování dostupnosti péče by jich v polovině století bylo potřeba přes 89.100. Nebo by musela být odpovídající kapacita komunitních zařízení či bydlení se službami. V domovech se zvláštním režimem pro lidi s demencemi bylo předloni asi 20.100 lůžek, v polovině století by jich mělo být aspoň 38.500, uvádí studie.

"Když řekneme, že má být půl miliarda na výstavbu a obnovu, tak za tuto částku se vybuduje zhruba 200 až 250 lůžek. To je kapacita poměrně malá," uvedl Horecký.

Experti na sociální problematiku poukazují na to, že už teď je služeb nedostatek. Na tisícovku lidí nad 65 let připadá v ČR asi 41 lůžek, v Belgii 70, ve Švédsku 69, ve Francii 57, na Slovensku 55 či v Německu 54. Zaostávání Česka se podle studie každý rok zvětšuje, protože ostatní státy na rostoucí poptávku po péči reagují.

Vládní národní investiční plán sociální služby zmiňuje. Ministerstvo práce v něm uvádí, že od roku 2016 do roku 2030 by bylo na rozvoj kapacity, modernizaci a obnovu potřeba 42,5 miliardy. To je v průměru 2,83 miliardy na rok. Jak by měla síť péče pro seniory vypadat, kolik by kde mělo vzniknout zařízení podle počtu potřebných či kde se vezmou na budování peníze, vládní plán neobsahuje. Služby zajišťují kraje a obce.