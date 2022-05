Cichanouská: Běloruský dům v Praze by se mohl otevřít už na podzim

— Autor: ČTK

Běloruská opozice by mohla mít v Praze svoje zastoupení v podobě takzvaného běloruského domu na podzim letošního roku. Řekla to dnes ČTK vůdkyně běloruského opozičního hnutí Svjatlana Cichanouská, která přijela na několikadenní návštěvu do Prahy.