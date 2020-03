Covid-19 v Česku: Bezpečnostní rada státu rozhoduje o pozastavení letů z Lombardie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bezpečnostní rada státu rozhoduje o pozastavení letů z italské Lombardie kvůli šíření koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům při příchodu do Strakovy akademie řekl, že se kloní k přerušení letů z míst, odkud přijeli i první nakažení novým typem koronaviru do Česka. ČTK řekl, že vzhledem k očekávaným počtům diváků připravovaného Světového poháru v biatlonu, který se má odehrát v druhé polovině týdne na Vysočině, by byl i pro určité omezení závodů. Uvažoval by o pořádání poháru bez diváků. Zopakoval, že k plošným karanténám není důvod.