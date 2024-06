Jihoameričan se snažil zapálit autobusy pražské MHD, uvedl Fiala. Stopy vedou do Ruska

Podle Fialy existuje podezření, že útok byl v rámci hybridní války organizován a financován z Ruska. K podobným událostem došlo i v dalších evropských zemích. Premiér ocenil dobrou práci bezpečnostních institucí, občané se podle jeho slov mohou cítit bezpečně.

"Je potřeba říci, že policie vyhodnocuje bezpečnostní situaci na území Česka, včetně mezinárodních kontextů a potenciálních dopadů. Celý segment umí pružně reagovat," uvedl ministr Rakušan s tím, že další podobné činy napříč Evropou mohou být připravovány. "Byli jsme zvyklí, že ruské útoky byly převážně hybridní, koncentrovaly se na IT infrastrukturu. Nyní se dostáváme do fáze, kdy se to může týkat i fyzických objektů," dodal.

Rakušan byl už v neděli dotázán, zdali může případ zvlášť závažného trestného činu souviset s probíhajícími evropskými volbami. "Tuhle souvislost jsem zatím opravdu od nikoho neslyšel," řekl včera, přičemž některé zprávy z médií označil za spekulace.

Například podle informací Deníku N se Jihoameričan chystal k provedení teroristického činu v polovině uplynulého týdne. Na Praze 9 měl polít benzinem autobusy, už je však nestihl zapálit a z místa utekl. Od té chvíle po něm bylo vyhlášeno pátrání. Muž měl být členem telegramové skupiny, jejíž členové si psali o žhářských útocích. Podle Seznam Zpráv pomohla k dohledání podezřelého mezinárodní policejní spolupráce. Vyšetřovací verze je taková, že případ může souviset se sérií požárů v jiných zemích EU.

Rakušan také v neděli uvedl, že na kauze pracují nejlepší vyšetřovatelé v Česku z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě a Bezpečnostní informační služby.

Policie již v neděli dopoledne informovala, že i díky pomoci veřejnosti kriminalisté podezřelého vypátrali a zadrželi. Potvrdila také, že v Praze byla přijata preventivní opatření k zajištění bezpečnosti z důvodu možné hrozby útoku na infrastrukturu.

Soud na zadrženého cizince, jemuž je 26 let, uvalil vazbu, přičemž mu v případě odsouzení hrozí za terorismus až doživotí. K pokusu o žhářský útok došlo minulý týden v garážích pražského dopravního podniku na Klíčově v Praze 9.