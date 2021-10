ČSSD 25 milionů, KSČM 19 milionů. Jak se i přes neúspěch vydělává na volbách?

Příspěvek na činnost bude pobírat vedle čtveřice sněmovních koalic a hnutí také Přísaha, ČSSD a KSČM, které se do dolní komory nedostaly. Úspěšná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), ANO, koalice Pirátů se Starosty a SPD dostanou taky dotace za mandáty, na jeden je roční příspěvek 900.000 korun.

Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězná koalice Spolu, a to přibližně 149,4 milionu korun. Před čtyřmi lety dostaly strany sdružené do této koalice dohromady asi 113,6 milionu korun. ANO vyinkasuje zhruba 145,8 milionu korun, minule to bylo přes 150 milionů. Koalice Pirátů se STAN získá za hlasy 84 milionů korun, po volbách v roce 2017 dostala tato seskupení dohromady přiblížně 80,8 milionu korun. Hnutí Svoboda a přímá demokracie vydělá na hlasech 51,4 milionu korun, zhruba o 2,5 milionu méně než minule.

Hnutí Přísaha, jež před čtyřmi lety nekandidovala, si za hlasy přijde na 25,2 milionu korun. Výnos ČSSD klesne ze 36,8 milionu na 25 milionů korun a KSČM z 39,3 milionu na 19,4 milionu korun. Peníze za hlasy dostace i formace Trikolora, Svobodní, Soukromníci, a to 14,8 milionu korun. Před čtyřmi lety inkasovali Svobodní 7,9 milionu korun

Přísaha, ČSSD a KSČM budou mít i jako mimosněmovní uskupení nárok na stálý příspěvek na činnost. Stát ho vyplácí od zisku tří procent hlasů. Přísaha a ČSSD vyinkasují každý rok po 9,4 milionu korun a KSČM 7,4 milionu korun. Sněmovní koalice Spolu i Pirátů se Starosty, ANO a SPD budou dostávat deset milionů korun, což je maximální výše roční dotace.

Za mandáty bude dostávat ANO 64,8 milionu korun ročně místo nynějších 70,2 milionu. Spolu obdrží 63,9 milionu korun, dosud měly strany sdružené v této koalici dohromady 37,8 milionu korun. Koalice Pirátů se STAN bude inkasovat 33,3 milionu korun, po minulých volbách to bylo 25,2 milionu korun za rok. Hnutí SPD klesne roční příspěvěk z 19,8 milionu na 18 milionů korun korun.