ČT: Programové prohlášení nové vlády slibuje i snížení sociálního pojištění

Podle Deníku N koalice slibuje dávat deset procent státního rozpočtu na investice a obnovit tradici "havlovské" zahraniční politiky.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády v úterý. Dokumenty zatím nezveřejnily.

Zhruba čtyřicetistránkové programové prohlášení podle ČT obsahuje také závazek splnit kritéria pro možné přijetí eura. Chystaná vládní koalice chce zrušit elektronickou evidenci tržeb a zavést automatickou valorizaci minimální mzdy. Zvážit by se měla automatická valorizace rodičovského příspěvku a životního minima. Podle Deníku N má být zavedena daňová brzda, takže daně se nebudou moci zvyšovat nad určitou mez.

Pro snížení schodku veřejných financí na tři procenta HDP nestanovuje podle ČT prohlášení termín, letos ministerstvo financí schodek očekává 7,7 procenta HDP a příští rok pět procent. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem by se mělo snížit z nynějších 24,8 procenta o dva procentní body, pokud se podaří konsolidovat stav veřejných financí. Důchodová reforma by měla mít podle dokumentu tři pilíře, lidé by měli dostat možnost platit jedno procento ze svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.

Úspory by měl přinést audit státní správy. "Na základě inventury všech agend státu do roka představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst," píše se podle ČT v dokumentu. Chystaná koalice plánuje také revizi platových tabulek pro přilákání odborníků do státních služeb. Každých pět let chce vyhodnocovat zákony a vyhlášky a ty pozbývající smysl rušit, uvedl Deník N.

Pro zahraniční politiku má být podle programového prohlášení prioritou ukotvení Česka v EU a NATO a spolupráce ve Visegrádské skupině, píše Deník N. Rozvíjet by se mělo spojenectví s USA, naopak vztahy s Ruskem a Čínou by měly projít revizí. Budoucí koalice chce podporovat rozšíření EU na západním Balkánu a přijmout zákon sankcionující hrubá porušení lidských práv. Hlásí se k tomu, že nedemokratickým státům neumožní přístup ke klíčové infrastruktuře ČR a zavede korespondenční volby pro Čechy v zahraničí.

Chystaná koalice slibuje podle ČT dávat dvě procenta HDP na obranu v rozpočtu na rok 2025 a uzákonit tento závazek. Při úřadu vlády by měla vzniknout pozice poradce pro národní bezpečnost.

Koronavirus programové prohlášení nezmiňuje. V kapitole zdravotnictví obsahuje podle ČT zavedení možnosti dobrovolného doplňkového zdravotního připojištění a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Se zavedením manželství pro všechny se nepočítá, ve hře je však úprava registrovaného partnerství, píše Deník N.

Vznikající koalice chce podle deníku zavádět nová pravidla pro fungování médií, aby bylo jasné, kdo je vydavatelem, kdo vlastníkem a kdo média financuje. Na členy vlády by se měla vrátit působnost lustračního zákona. Součástí plánu je novelizace zákona o střetu zájmů, která má zamezit kumulaci funkcí a koncentraci moci, uvedl Deník N.

Kapitola o životním prostředí podle deníku popisuje, jak se zlepší hospodaření s vodou či recyklace a oběhové hospodářství. Ochrana vody by měla být zakotvena v ústavě, nové nádrže by se měly budovat jen jako zdroje pitné vody. Plán Green Deal navržený Evropskou komisí ke snížení emisí skleníkových plynů je podle programového prohlášení příležitostí, jak investicemi výrazně modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života. Rozvíjet by se měla infrastruktura pro elektromobilitu.