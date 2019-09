Drsná dohra včerejší Jílkové: Celý pořad zrušte. I vydlabaná dýně je chytřejší než Foldyna

Už před pořadem o diskuzi na téma Koněv promluvil třeba politik a sociolog, jeden ze zakladatelů Občanského fóra Ivan Gabal. „Nedá se nic dělat, musím s barvou ven, souhlasil jsem, že dnes poprvé půjdu do pořadu Michaely Jílkové Máte slovo v ČT. Tématem je ta naše zpropadená socha v Dejvicích,“ zdůraznil někdejší poslanec.

„Žiju v Praze 6, sice s velkými přestávkami, ale od narození, takže je to i moje věc, nejen věc mojí radnice. A když je to i moje věc, tak si k tomu svoje řeknu. ČT a M. Jílkové děkuji za pozvání, vám nevím co doporučit, ale snad hezký večer po dost náročném dni. A abych nezapomněl, šel jsem kvůli tomu k holiči, a vykartáčoval oblek ... tak si toho prosím všimněte,“ vyzval diváky Gabal.

Mezi hosty ve studiu nechyběl ani poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který stál na opačné straně než Gabal.. Právě ten sklidil na sociálních sítích posměch. Někteří poukazovali na to, že evidentně nezná základní historická fakta ohledně druhé světové války.

Foldyna: “Víte, co by se stalo, kdyby Koněv nepřijel 9.května do Prahy?!”

Historik: “Ano. Přijel by sem Patton o dva dny dříve.”#mateslovo — Kubayz© (@Kubayz6) September 27, 2019

Historické okénko via Foldyna: Pokud by Sovětský svaz neporazil Němce u Stalingradu (bitva u Stalingradu: 21. srpna 1942 – 2. února 1943), USA by nikdy nevstoupily do WW2 (vstoupily 8. prosince 1941), kouřili by si doma cigaety a vesele obchodovali s Německem. #Mateslovo pic.twitter.com/IZlPTeucLO — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) September 26, 2019

Právě jsem viděl v Máte slovo Foldynu (bez pavího péra v zadku), jak říká, že pokud by SSSR neporazil Němce u Stalingradu, USA by nevstoupily do války s Německem.



I moje vydlabaná dýně na Halloween 🎃 bude chytřejší. — Jie (@jietienming) September 26, 2019

Svůj komentář přidal třeba také středočeský zastupitel KSČM Zdeněk Štefek. „Po skončení pořadu "MÁTE SLOVO" diskuse neutichaly. Nenávist vůči osvoboditelům - Rudé armádě i vůči dnešnímu Rusku, překrucování a upravování historické pravdy i účelové polopravdy a lži. To vše ne jako ojedinělý výkřik, ale již jako součást oficiální propagandy. I zde ale zaznělo, že nejde o Koněva. To je jen střípeček. Jsme v zadnici některých velmocí, kterým stojí v jejich plánech v cestě Rusko, proto je nepřítel. A my tomu musíme podřídit nejen současnost, ale i minulost…“ tvrdí.

V komentáři, který sdílela KSČM na svém oficiálním profilu se také píše, že „nebýt ale Rudé armády a Koněva, ani ti novodobí "svazáci" by tu už nebyli“. „No, někteří možná ano… Jen mě napadá, jestli k útoku na Koněva přispěli vandalové, zda se podobně budou kati pravdy stavět třeba k pomníku Churchilla, když ho nějaký kritik Churchillova kolonialismu počmárá. Pravda, na britskou ambasádu by se vešel. Ale kam bychom pak přesouvali třeba nějakým kritikem amnestie pochc*nou lavičku Vency Flašky?“ dodává naštvaný politik.

Kritický je i politolog Jiří Pehe, který by nejraději pořad na ČT úplně zrušil. „Včerejší Máte Slovo byla prý opravdová žumpa, informují mě známí. Což o to, udělat televizní pořad, který je opravdová Žumpa, lze i ve slušnější zemi, než je současná ČR. Ale v žádné takové zemi by nemohl být Žumpa/Kotel/Máte slovo na veřejnoprávní televizi,“ rýpnul si na twitteru.

Protože jsem tam byl:

1. Nikdo tak nezdiskreditoval a nediskvalifikoval ruskou pozici jako zcela k nám otevřeně nepřátelskou, agresivní a s věcnou argumentací neslučitelnou.

2. Je srozumitelné, že Pha6 musí věc dotáhnout.

3. Po tomto vystoupení to může Rosatom u nás zabalit. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) September 27, 2019

Nelíbí se mu samotný formát toho pořadu. „Demokracie není přeřvávání a cirkus. Demokracie je diskuse, což především znamená strukturovaný, civilizovaný dialog,“ myslí si. „Formát odpovídá tomu, že se tam setkávají protichůdné světy, antiteze, s diváckou podporou. Proto má sledovanost. Moji tři mladí hosté si odnesli životní zkušenost, otřes i poznání. Diváci asi také. Zaměřil jsem se na svůj cíl, formát odpovídá stavu společnosti. Nahlédni sněmovnu,“ začal mu vysvětlovat mu Gabal, který se do diskuze přímo ve studiu zapojil.

Ani to ale politologa nepřesvědčilo. „Pokud formát Kotle odpovídá reálnému stavu společnosti (o čemž osobně silně pochybuji), tak to jsi tam opravdu nemusel ani chodit, protože v tom případě jsme v p*deli, a a Tvoje "vítězství" tam nás nezachrání....“ posteskl si Pehe s tím, že ten pořad nemá co dělat ve veřejnoprávní TV, a že jeho formát neodpovídá údajnému faktickému rozdělení společnosti. „A rozhodně nijak nepřispívá je kultivaci demokratické diskuze,“ dodal na závěr.