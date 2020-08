Havlíček se chystal do funkce za jejími zády? Exministryně Nováková promluvila

Pokud jde o drahá mobilní data, bývalá šéfka resortu průmyslu a obchodu si za svými slovy i nadále stojí.

"Mají jasnou ekonomickou logiku. Vybudování sítí je drahé a jestliže data tolik nepoužíváme, jejich cena je vyšší,“ řekla Nováková v pořadu K věci Marie Bastlové na CNN Prima NEWS více než rok poté, co opustila ministerstvo průmyslu a obchodu. Svůj výrok považuje za vytržený z kontextu. "Pokud budete chtít vysvětlit cokoli, co je nepříjemné, a kdokoli vás na tom bude chtít dostat, tak to na vás vytáhne," podotkla.

Ve stejném duchu se vyjádřila i ke kauze vykázání představitele Tchaj-wanu z mezinárodního investičního fóra poté, co se jeho účast nelíbila čínskému velvyslanci.

"Přišla jsem těsně před zahájením, a najednou všichni po mně něco chtěli a já nechápala souvislosti. Do toho na mě čínský velvyslanec křičel. Zavolala jsem náměstka, aby to vyřešil. Kdybych dopředu tušila, co se děje, vůbec bych tam nepřišla, bylo to špatně zorganizované,“ hájila se exministryně.

Díky svým zkušenostem Nováková zjistila, že nikdy není nic takové, jak vypadá, a že jádro problému je vždy trochu jiné. Stěžovala si také na nevybrané chování čínského diplomata. Kdyby byla na jeho místě dřívější velvyslankyně, zřejmě by k ničemu takovému vůbec nedošlo.

Bývalá ministryně financí taktéž avizovala, že se jí po úřadu nestýská, ale že lituje, když vidí, jak jsou rozdělané projekty, jež nechala ležet ladem, stále ve stejném stavu. Vrátila se také k tématu mobilních dat, kdy dle jejích slov stát aktivně nehledá čtvrtého operátora a kdy se vlastně ani nemluví o podmínkách, za nichž by do ČR mohl přijít. Bude-li takový scénář pokračovat i nadále, pak nemůžeme očekávat změny cen dat. "Máme otevřené podnikání, nemůžete operátorům nařídit, jaké mají mít ceny. Pokud do nich promítají náklady, nic s tím neuděláte," poznamenala.

"Je to politikum, vůbec to nehodlám hodnotit. Čína asi trochu štípne. Měli bychom si uvědomit, že svou velikostí jsme srovnatelní s jedním čínským městem,“ vyjádřila se Nováková k zamýšlené cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Dle jejího názoru by bylo užitečné si vůči Číně vytvořit jakousi strategii, kterou v současné době nemáme.

V úvahu by bylo také vzít český vývozní potenciál a důležitost přílivu investic z Číny, respektive Tchaj-wanu. "Objem exportu do těchto dvou zemí je srovnatelný. Čína je ale obrovský trh a měli bychom toho využít," podotkla.

"Když jsem si to zpětně vyhodnotila, Karel Havlíček byl již delší dobu nachystán mě vystřídat. Byla jsem jen takové přechodné řešení, než Havlíček předá svůj byznys, ale nemám pro to žádné důkazy,“ hovořila bývalá ministryně o konci svého vládního angažmá a jeho příčinách s poznámkou, že aby člen vlády přežil v případě mediálního útoku, musí mít za sebou politickou podporu.

"Nejsem členem hnutí ANO a navíc jsem ve vládě byla takové zlobivé dítě, a tak jsem podporu neměla,“ uzavřela Nováková. Dále ještě také dodala, že dodělává některé své byznysové projekty, a že si momentálně užívá důchodu. Rok bohužel vážně marodila, takže se jen pozvolna vrací k podnikání.