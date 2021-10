Exprezident Klaus byl propuštěn z nemocnice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý prezident Václav Klaus byl dnes propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) do domácí léčby. Do nemocnice bude docházet na občasné kontroly. ČTK to sdělil Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Exprezident byl v ÚVN v posledních týdnech přijat opakovaně, nyní v ní strávil více než týden, léčil se na urologické klinice.