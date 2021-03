Feriho viní z obstrukcí, poslancům vysvětloval držbu

Feri obhajoval způsob, který pro uplatnění svých úprav zvolil, když mnoho poslaneckých novel občanského zákoníku nemá podle něho šanci na schválení do konce volebního období. V případě zdůvodňování změn kolem držby je popisoval i za pomoci historických exkurzů, odvoláními na odbornou literaturu a na některých příkladech.

"Rozumím parlamentní obstrukci, to všechno je jasné. I veřejnost vnímá některá vystoupení obdobně, že nejde o vyjádření k věci, ale o čistou obstrukci," reagoval na Feriho vystoupení Filip.

Zatímco pirátský poslanec František Navrkal uvedl, že díky Feriho vystoupení změnil názor a jednu z jeho úprav podpoří, Milan Feranec z ANO viděl za Feriho počínám snahu nedopustit hlasování o zákazu dětských dluhů. "A můžeme si říci, v čí prospěch," řekl Feranec. Feri mu oponoval, že mluvil k věci a tématu se věnuje. "Prosím, odpusťte si to," vyzval Ferance. Podle Heleny Langšádlové (TOP 09) je naprosto legitimní, že poslanci obhajují své pozměňovací návrhy.

Poslanec SPD Lubomír Španěl se následně ptal Navrkala, jestli může Sněmovně krátce sdělit, o čem Feri mluvil. Jan Čižinský z lidoveckého klubu mínil, že se Španěl vysmívá tomu, že někdo něčemu rozumí a obhájil si to. "Mně to přijde, upřímně řečeno, úplně mimo," uvedl Čižinský.

O dvojím metru na poslance mluvil Patrik Nacher z ANO, který připomínal, jak ho opozice vinila ze zdržování, když nedávno vystupoval k navrhovaným širším změnám v exekucích. "Když někdo mluví 15 minut, tak to obstruuje. Když někdo mluví půl hodiny k věci, která není přímá k obsahu, což jsou dětské exekuce, tak je to najednou v pořádku, protože to je někdo z vás," prohlásil Nacher.

Nacher navíc soudí, že Feriho delší vystoupení mělo souvislost s jinou předlohou. Část opozice zatím úspěšně protahuje schvalování vládního zákona, který se týká výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.