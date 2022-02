Fiala odsoudil zveřejnění adres poslanců. Vysvětlil, proč stát nebude platit PCR testy

V souvislosti s protesty proti projednávání pandemické novely i sněmovními obstrukcemi hnutí SPD hovořil premiér o tom, že ČR klesla znovu hlouběji v úpadku politické kultury. Odpor směřuje podle něj proti samotnému demokratickému projednávání předpisů ve Sněmovně.

Jednání Sněmovny od úterý blokuje SPD, která chce obšírným zdůvodňováním svých úprav pořadu jednání zabránit schvalování vládní novely pandemického zákona vrácené Senátem. Podobně si počínala i při prvním projednávání začátkem února. Fiala dnes řekl, že by se mohl vyjádřit stejně jako před dvěma týdny. "Bohužel jsme se v úpadku politické kultury a pravidel parlamentního života dostali ještě dál, ještě hlouběji," uvedl.

Zopakoval své přirovnání pandemického zákona k hasičské stříkačce, která je připravená pro případ požáru. Předpis nechce vláda využívat hned, ale chce ho mít k dispozici hlavně kvůli hrozbě podzimní vlny covidu-19. "Zákon potřebujeme mít jako pojistku. Všichni si přejeme, abychom ji nemuseli použít. Bylo by ale nepřijatelné, abychom ji neměli," řekl.

Považuje za nepochopitelné, že to odpůrci nevidí. "Ale nejde o odpůrce pandemického zákona, jde o odpůrce demokratického projednávání v Poslanecké sněmovně," řekl Fiala. Situace podle něj překračuje všechny myslitelné meze, především co se týče zveřejnění adres poslanců. "Ohrožuje bezpečnost zákonodárců, jejich dětí, rodičů a blízkých. Považuji to za nepřijatelné, takové kroky do demokratické společnosti nepatří," uvedl.

Fiala zdůraznil, že respektuje právo opozice určité předpisy obstruovat. Připustil, že postup využili i občanští demokraté pod jeho vedením u elektronické evidence tržeb. "Metodu prodlužování jednání respektuji," řekl. Nynější situace se podle něj ale liší v tom, že obstrukce se netýkají jednoho předpisu, ale brání už schválení programu jednání.

"To je něco nového, obstruuje se samotný parlamentní proces, vůči tomu by nikdo neměl být lhostejný," dodal. Činnost Sněmovny je podle něj ochromená a řada poslanců začíná zvažovat nutnost změnit jednací řád dolní komory. "Za sebe věřím, že se to vrátí do normálních kolejí a prosím všechny, kterým záleží na parlamentní demokracii, aby se o to snažili, ať jsou z jakékoliv politické strany," řekl.

Fiala: Je logické, že stát preventivní PCR testy nebude platit, když je nežádá

Fiala považuje za logické, že stát nebude od března proplácet preventivní PCR testy z veřejného zdravotního pojištění, když je po lidech nebude nikde vyžadovat. Na tiskové konferenci po jednání vlády také řekl, že vláda dnes nepřichází s žádnými novými protiepidemickými opatřeními, což považuje za dobrou zprávu.

"Ta naše opatření, tak jak s nimi přicházíme, i to uvolňování je postupné. Takže je logické, že když PCR testy nebudou vyžadovány pro vstup na různé akce nebo do restaurací a kamkoliv jinam, tak že je stát postupně přestane hradit," řekl novinářům.

Podle Fialy k tomu postupně přistupuje většina zemí. "Testy nepotřebujete od 9. února, takže je tam nějaká lhůta, v únoru se ještě hradí, a potom je stát samozřejmě přestane hradit," dodal.

Od 9. února byla zrušena po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo prodělání nemoci v restauracích, ubytovacích zařízeních a na hromadných akcích. Vláda zmírnění opatření rozšířila i na ostatní místa, kde bylo dosud potvrzení vyžadováno.

Na současnou praxi, kdy neočkovaní lidé nemají na test zdarma nárok, pokud nemají příznaky nebo neměli rizikový kontakt, kritizovali v posledních dnech praktičtí lékaři. Někteří lidé podle nich vyžadovali žádanku, i když na ni podle názoru lékaře nárok neměli. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka považuje plánovaný krok ministerstva za správný. Podle něj by o tom, kdo potřebuje vyšetření pro určení diagnózy, měl rozhodovat lékař.

Někteří lékaři se ale domnívají, že by lidem dál měla být možnost třeba jednoho testu měsíčně zdarma zachovaná pro případy, že se chtějí otestovat preventivně třeba před návštěvou starších příbuzných. S tím souhlasí například molekulární genetik z Akademie věd ČR Jan Pačes, preventivní testy podle něj lidem umožňují chovat se zodpovědně. Zároveň slouží státu jako lepší informace o tom, jak se virus v populaci šíří.