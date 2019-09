"Jsou tam významné významové posuny," řekl dnes obhájce obžalované firmy Metrostav Ondřej Blaha. Státní zástupce Radim Kadlček toto nařčení odmítl.

Předseda senátu Petr Neumann přes námitky obhajoby přehrávání odposlechů povolil. Zda je policie pořídila zákonně, zatím senát nerozhodoval. "Necháme to na hodnocení důkazů," uvedl Neumann.

Soud se zabývá dvěma projekty, na něž chtěla získat dotace liberecká obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany (GEPO). Ani na jeden projekt nakonec peníze vyplaceny nebyly. Podstatná část obžaloby se týká takřka dokončené opravy kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. V kauze soud také posuzuje, zda nebyl rovněž spáchán trestný čin při přípravě oddychové zóny v centru Liberce za více než 30 milionů. Od její realizace GEPO nakonec ustoupilo.

Dnes přehrávané odposlechy se týkaly i telefonních rozhovorů mezi hejtmanem a obžalovanými zástupci Metrostavu. Podle hejtmana nic nedokazují. "Pokud státní zástupce považuje za důkaz větu z odposlechu - 'Asi mu nezůstanete nic dlužný, tak by mu kurva mělo být jedno, kdo tam bude,' kterou na moji adresu pronesl jeden z obžalovaných, tak podle mne to dokazuje naopak to, co od začátku říkám já. Žádný úplatek jsem nevzal, a proto ani policie ani státní zástupce nemohou mít pro svoje tvrzení žádný důkaz," uvedl Půta.

Upozornil i na to, že v odposleších zaznělo, že se někteří obžalovaní domnívali, že kontrola čerpání peněz na opravu kostela bude jen naoko.

"Nebyla, jak se v průběhu soudního procesu ukázalo. Právě tahle kontrola, na které jsem trval, nakonec proplacení evropských peněz zamítla," dodal hejtman.

Soud bude pokračovat ve středu výslechy svědků, ve čtvrtek chce předseda senátu přehrávat zbývající odposlechy a přečíst listinné důkazy. Půta je v případu obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou od pěti do deseti let vězení. Podle obžaloby měl Půta na úplatcích získat 830.000 korun za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování projektu rekonstrukce kostela v evropském programu a změnu financování. Půta obvinění odmítá.