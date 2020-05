Hřib zaslal Babišovi memorandum o spolupráci Prahy a státu

Cílem memoranda je koordinovat postup města a státu. Spolupráce se má týkat mimo jiné rozvoje Letňan, výstavby nové nemocnice, koncertního sálu nebo umístění nové budovy Národní knihovny a depozitáře Národní galerie.

V minulosti se Hřib s Babišem přeli zejména o využití pozemků v Letňanech, kde chtěl premiér stavět takzvanou vládní čtvrť, což se představitelům hlavního města nelíbí. Babiš se k dokumentu nevyjádřil, neboť jej nejdřív musí prostudovat. ČTK řekl, že Hřibovi ve středu také poslal dopis, ve kterém upozorňoval na nefungující spolupráci mezi kabinetem a Prahou.

"Spolupráce bude spočívat především ve vzájemné diskusi, hledání vhodného a akceptovatelného řešení pro obě strany, stanovení dalšího postupu a případně též uzavření konkrétních závazkových vztahů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní práva a povinnosti stran," píše se v návrhu memoranda.

Strany by podpisem dokumentu deklarovaly vůli změnit způsob oceňování majetku, kdy stát jej nabývá za cenu administrativní, ale převádí za cenu obvyklou. "Toto pravidlo v případě směn komplikuje dohody mezi Prahou a ČR o finančním vypořádání, neboť hlavní město Praha je povinno nabývat majetek za cenu obvyklou a za cenu obvyklou je povinno majetek rovněž převádět," píše se v dokumentu.

V memorandu zástupci města navrhují také společnou snahu právně zakotvit pravidlo, aby majetek stát v případě prodeje nejdříve nabídl dané obci, teprve poté by jej nabízel třetí straně.

Dokument vyjmenovává také projekty, na kterých by město a stát měly spolupracovat. Mezi nimi je rozvoj Letňaň a vybudování nemocnice v této lokalitě, stavba významné dopravní infrastruktury jako jsou silniční okruhy nebo stavba nové koncertní síně. Město chce spolupracovat také při hledání místa pro novou budovu Národní knihovny a depozitáře Národní galerie.

Dohoda se má týkat i využití některých konkrétních staveb. Mezi nimi jsou Veleslavínský zámeček, Faustův dům na Karlově náměstí nebo Kunratický zámek. Dohoda se má týkat rovněž budov hasičských zbrojnic, tenisových kurtů na Letné nebo pozemků v areálu nemocnice na Vinohradech.

Pokud obě strany memorandum uzavřou, melo by platit na dobu neurčitou. Ukončit by jej bylo možné dohodou, bez udání důvodu s výpovědní lhůtou šesti měsíců nebo písemně, kdy by ukončení bylo platné okamžikem doručení. Dokument nebude zakládat právně vymahatelné závazky.