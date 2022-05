Jurečka odhaduje schodek rozpočtu na 300 miliard. Hrad by kvůli milosti Balákovi mohl dostat méně

"My na to chceme reagovat tím, že pokud to bude možné, tak výrazným způsobem omezit rozpočet, aby ten člověk, který tam je, prakticky nemohl disponovat s žádnými většími veřejnými financemi," řekl Jurečka bez bližších podrobností. Snížení rozpočtu prezidentovy kanceláře by podle něho mohlo nastat při chystané změně státního rozpočtu cestou vládního návrhu rozpočtovému výboru, který má takzvané chráněné rozpočtové kapitoly v pravomoci. Kapitola kanceláře prezidenta k nim patří.

Balák byl 24. března pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivnění dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře. Také měl zaplatit 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Milost od prezidenta dostal dva dny poté. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta České republiky.

Prezidentská kancelář letos hospodaří podle schváleného rozpočtu s výdaji 398,4 milionu korun při příjmech asi 837.000 korun. Celkové výdaje na lesní hospodářství mají činit zhruba 44,9 milionu korun.

Zemanova milost Balákovi nebyla podle průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vhodná podle 85 procent dotázaných lidí. Podpořilo ji sedm procent respondentů a zbylých osm procent se nepřiklonilo na žádnou stranu. Nakolik vhodné bylo, že udělil milost, odpovědělo 85 procent respondentů - není vhodná, 67 procent dotázaných s tím určitě nesouhlasí, 18 spíše nesouhlasí. Pavel Ranocha z agentury uvedl, že i mezi Zemanovými voliči byla míra souhlasu jen 14 procent.

Milostí se koncem dubna zabývala senátní ústavní komise, byla podle ní v rozporu s principy právního státu. Ústavní žaloba na Zemana pro velezradu se ale kvůli tomu podávat nebude, neměla by naději na úspěch, uvedl při jednání komise její předseda Zdeněk Hraba (STAN).

Jurečka předběžně odhaduje letošní schodek kolem 300 mld. Kč

Jurečka předběžně odhaduje, že hospodaření státu letos skončí se schodkem kolem 300 miliard korun. Jasněji by mělo podle něho být zhruba za dva měsíce. Jurečka to uvedl v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Schválený deficit státního rozpočtu činí 280 miliard korun.

"Já si myslím, že to bude někde kolem hranice 300 miliard. Nerad střílím ta čísla, když jednání ještě probíhají," uvedl Jurečka. Velkou neznámou je nyní podle něho částka, kterou Česko dostane od Evropské unie na řešení uprchlické vlny z Ukrajiny po ruské invazi. Neví se ani to, kolik běženců vstoupí na český pracovní trh. Jurečka také zmiňoval náklady na pomoc k zmírnění dopadu inflace. Výdaje jsou a současný deficit neustojíme, podotkl.

Schválený rozpočet počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy. Jde o první rozpočet koaliční vlády Petra Fialy (ODS), prezident Miloš Zeman jej podepsal v půlce března. Do té doby Česko hospodařilo v provizoriu. Návrh rozpočtu bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) na letošní rok předpokládal schodek o 97 miliard korun vyšší. Fiala už při schvalování rozpočtu ohlásil, že jej bude potřeba novelizovat, ale až budou jasné konkrétní potřeby úprav v návaznosti na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny i českým občanům a firmám kvůli rostoucím cenám tehdy zejména energií.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová v diskusi uvedla, že výhodou vlády jsou vyšší příjmy, porostou ale i výdaje. Nynější schválený deficit 280 miliard korun pokládá za nereálný. Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek uvedl, že odbory volají po plánu národní ekonomické obnovy, s nímž by byl spojený zcela nový rozpočet.