Jurečka žádá odchod Mračkové Vildumetzové z vedení Sněmovny

Reagoval tak na volání poslanců ANO po rezignaci politiků STAN kvůli stejné kauze, která se týká hospodaření pražského dopravního podniku.

"Jana Mračková Vildumetzová, pokud je soudná, rezignuje," uvedl předseda lidovců. Vyzval poslance ANO, aby neměřili dvojím metrem a zametli si před vlastním prahem. Připomenul, že expremiér a předseda ANO Andrej Babiš byl trestně stíhán, ale výzvám z vlastních řad k opuštění funkce ministerského předsedy nečelil.

Mračková Vildumetzová, která se z jednání Sněmovny omluvila, ČTK sdělila, že obviněný podnikatel Zakaría Nemrah je přítelem jejího manžela a nikdy s ním neřešila nic nad rámec společenského rozhovoru. Vedení ANO vyjádřilo Mračkové Vildumetzové důvěru. Mračková Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě hnutí jí připadá křeslo ministryně vnitra.

Kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze Dozimetr skončil ve funkci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Výzvám k rezignaci čelí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Jurečka také reagoval na opoziční kritiku vládních kroků kvůli růstu cen a možnosti nedostatku energií. "Nikdo z naší vlády není padlý na hlavu, ta situace je životně kritická," uvedl Jurečka, který je také ministrem práce a sociálních věcí. "Rozhodně neděláme všechny věci ideálně a nejlépe, ale jsou tady věci, na kterých bychom měli mít elementární shodu," uvedl ministr. Kromě přijetí protiopatření je potřeba především "zkrotit" příčinu, kterou je putinovská agrese proti Ukrajině, dodal.

Vedení ANO důvěřuje člence předsednictva hnutí a místopředsedkyni Sněmovny Janě Mračkové Vildumetzové. Na tiskové konferenci to řekli lídr hnutí Andrej Babiš a místopředsedkyně ANO a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. Reagovali tak na informace serveru Neovlivní, podle kterého se politička ANO stýkala s obviněným podnikatelem z kauzy Dozimetr. Podle Babiše je zpráva dezinformace, podle Schillerové je Mračková Vildumetzová "jenom vedlejší produkt" v případu. Vildumetzová ČTK sdělila, že obviněný je přítelem jejího manžela a nikdy s ním neřešila nic nad rámec společenského rozhovoru.

Kauza Dozimetr se týká hospodaření pražského dopravního podniku. Policisté obvinili více než deset lidí. Jedním z nich je bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček. Politici ANO hnutí STAN ostře kritizují, podle nich patří do organizovaného zločinu. Ve vazbě v případu skončil i pražský podnikatel Zakaría Nemrah. Server napsal, že Mračková Vildumetzová se svým manželem s ním byla dlouhodobě v kontaktu. Politička to v rozhovoru nepopřela, uvedl server.

"Paní Mračková se schází se svým manželem, takže je to dezinformace... Paní Mračková má manžela, s kterým chodí někde, s dotyčným pánem se scházel její manžel, co je funkcionář z ODS," reagoval Babiš. "Nezveřejnili její vyjádření, máme to od ní na esemesce," odpověděl lídr hnutí na poznámky, že Mračková Vildumetzová v rozhovoru kontakty nepopřela.

Místopředsedkyně Sněmovny Mračková Vildumetzová se dnešního jednání poslaneckého klubu ANO neúčastnila. "Samozřejmě nás informovala. Znova opakuji, ten server nemluví o jejím manželovi, panu Mračkovi, který je vysokým funkcionářem ODS a který byl kamarádem toho člověka. Ona je prostě jenom vedlejší produkt toho hlavního problému. My jsme o tom byli informováni, důvěřujeme jí - ona je dneska ještě v karanténě, měla covid - a má naši důvěru," řekla Schillerová.

Podle Vildumetzové je obviněný přítelem jejího manžela. "Já jsem se s Zakaríou Nemrahem setkala vždy pouze v přítomnosti svého muže. Sama jsem se s ním nikdy nestýkala, ani jsem s ním nic neřešila nad rámec společenského rozhovoru v momentě setkání," napsala.

Manžel Vildumetzové byl kvůli kauze Dozimetr podat vysvětlení na policii. "Byl jsem v kontaktu s jedním z obviněných. Nešlo o žádnou mediálně známou figuru," řekl Deníku N. Podle serveru vyšetřovatelům vysvětlovat právě své vztahy s Nemrahem.

Mraček byl donedávna poradcem ministryně pro životní prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL). "Prozíravě se ho zbavila již před 14 dny," informoval dnes na twitteru lidovecký poslanec Marek Výborný. Podle Mračka však jeho rezignace nesouvisí s jeho výslechem na policii. "Z ministerstva životního prostředí jsem odešel sám z osobních důvodů,” řekl. Podle mluvčí resortu Dominiky Pospíšilové měl na starosti zpracování stanovisek a analýz pro ministryni. “A to především v oblasti energetiky, odpadového hospodářství a průmyslu,” řekla mluvčí Deníku N.

Opoziční hnutí SPD se podle svého místopředsedy a šéfa poslaneckého klubu Radima Fialy chce s článkem serveru nejdřív seznámit. "Pak ho vyhodnotíme a určitě se zeptáme (hnutí ANO). Záleží na tom, jak je věc důležitá. Pokud to skutečně má něco společného s kauzou (Dozimetr), tak se zeptáme," řekl Fiala.