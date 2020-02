Kdo bude novým šéfem České rozvojové agentury? Zájem o post je nečekaný

Termín pro podávání přihlášek do konkurzu byl do konce ledna. "Personální odbor MZV ČR eviduje celkem devět žádostí, které v současné chvíli vyhodnocuje," uvedla Štíchová. Odbor podle ní ověřuje, zda zájemci splnili formální požadavky výběrového řízení. "Zájem žadatelů o tuto pozici nás velmi těší. Výsledek výběrového řízení by měl být znám během druhé poloviny února," doplnila Štíchová.

Nového ředitele ČRA jmenuje ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na čtyřleté funkční období. Ministerstvo očekává, že ředitel začne svou práci vykonávat od začátku března. Mandát v čele agentury je možné po uplynutí funkčního období obhajovat.

Česká rozvojová agentura je zřízena zákonem a koordinuje projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje ve vybraných zemích. Česká diplomacie zvolila jako prioritní země pro rozvojovou spolupráci Bosnu, Moldavsko, Gruzii, Kambodžu, Etiopii a Zambii.

Ve svých projektech se ČRA zaměřuje na nejchudší a zvlášť zranitelné skupiny obyvatel v chudých zemích. Snaží se zlepšit jejich životní podmínky, podporuje občanskou společnost a ekonomický růst v zemích svého působení.

ČRA spolupracuje s veřejnou správou, s neziskovým sektorem i s univerzitami. Do svých aktivit se agentura snaží zapojovat i soukromý sektor. Loni v Programu B2B podpořila 33 projektů českých firem, které v rozvojových zemích předávají know-how a vytvářejí pracovní místa, zároveň to pro firmy znamená příležitost proniknout na nové trhy.

V loňském roce plánovala ČRA hospodaření s 610 miliony korun, z toho 556 milionů šlo na rozvojové projekty a programy. Kromě peněz ze státního rozpočtu hospodaří agentura i s prostředky z evropských fondů.