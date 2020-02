Kdo nahradí Kuberu? ODS přemýšlí, koho pošle do voleb na Teplicku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidátem ODS na senátora za Teplicko by mohl být teplický primátor Hynek Hanza. Uvedl to dnes předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Hanza by byl podle něj vhodným adeptem. Nabídku zvažuje s ohledem na to, zda by se mu povedlo skloubit práci senátora a řízení lázeňského města, jako se to dařilo jeho zesnulému předchůdci Jaroslavu Kuberovi (ODS).