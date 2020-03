Klaus o pandemii koronaviru: Říkal jsem to, nikdo mě neposlouchal. Je to stejné jako migrace

Podle Klause je pandemie koronaviru důsledkem míry otevřenosti. České televizi řekl, že on byl tím, kdo od začátku zpochybňoval schengenský prostor a Evropu bez hranic.

"Říkal jsem, že za to platíme nemalou cenu, nikdo to nechtěl slyšet," uvedl s tím, že se Evropa i svět vystavily riziku. "Vlna masové migrace v roce 2015 byla fenoménem téhož problému. Neotevřelo to oči tenkrát, jestli to otevře oči teď – nevím," dodal.

"Každý ví, že o Evropskou unii vůbec nejde. Každý se zabývá tím, co dělají v Itálii a jak si to tam řeší. Evropská unie najednou není vůbec účastníkem veškeré této debaty. Jenom to názorně dokumentuje jistou falešnost toho umělého otevírání se," uvedl dále Klaus.

Podle něj je ale dobře, že se do toho Evropská unie neplete. "Na straně druhé je to jasně přeshraniční problém, a jestli by vůbec v něčem mohlo být nějaké opodstatnění evropského, pro mě umělého a násilného a nadměrného sjednocování, tak je to přeshraniční otázka. To je právě koronavirus," dodal.

Obává se, že až Evropská unie začne pandemii řešit, tak bude ještě hůř. V odhadech, jaký vliv může mít pandemie například na ekonomiku, je ale opatrný.

"Sto let takovou zkušenost nemáme. Nemáme žádná data, abychom extrapolovali. Obdivuji všechny ty ekonomické komentátory, kteří se v těchto dnech bijí v prsa a říkají ty či ony výsledky," míní.