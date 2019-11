Komunista chtěl sestřelit Novotného. Ten s ním vymetl podlahu

"Zaznamenal jsem několik zajímavých zpráv v elektronické poště, s tím, že pan starosta P. Novotný pro své prohlášení o tom, že nemá mít volební právo ten kdo má IQ pod 83,5 . Tak prý limit stanovil od vlastního IQ nad 83,6," napsal na počátku Filip na sociální síť s narážkou na slova Novotného, který navrhoval sebrat některým lidem volební právo.

Novotný se ale jeho bonmotu chytil se vší vážnosti. Veřejně a závazně vyzval k sázce o 100 000 korun s tím, že výhru dostane ten chytřejší bere. "Náklady testování hradím já. Standardizovaný IQ test v rámci servisu Mensy JUDr. vs 83,6blb? Nemůže odmítnout!" napsal.

Následně si přisadil ještě více. "Nabízím navíc závazně v rámci sázky, že během 30min před každým testováním vykouřím gram Jacka Herrera (či model dle výběru Falmera) a vypiji 🍺🍺 a panáka Absinthu nebo nabízím namísto uvedeného 30hodin beze spánku před starty testů. Jak a kdy si řekneš, ty🍒 koště! ➡️602316148" dodal Novotný.

Ani tím ale neskončil. "Já se domnívám, že vzhledem ke své inteligenci nemám absolutně žádnou šanci. Škoda, že už se to šíří a, nemohu to vzít zpět, ach jo, člověk si dá pár piv a tak hloupě se vsadí, co já si jen počnu? Pokud to přijme, možná mu nabídnu hned padesát jako, že bych se vykoupil," napsal o něco později starosta.

Filip na jeho nabídku zatím nezareagoval, nedá se ale předpokládám, že by sázku přijal.