Konec dodavatelů energií je i selháním ministerstva, míní Fiala

Momentálně je ale hlavní pomoci lidem, kteří dodavatele energie ztratili. Snížení DPH, které navrhuje dosavadní premiér Andrej Babiš (ANO) nepovažuje za nejlepší cestu. Fiala to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Politická odpovědnost v problému konce několika dodavatelů energií podle Fialy nepochybně je. V případě, že by nebylo po volbách, měl by podle něj šéf MPO Havlíček rezignovat. V současné situaci podle něj musí MPO a ERÚ poskytovat lidem dobré a rychlé informace, což se neděje. "Lidé jsou vyděšeni, neví si s tím rady, dívají se v médiích na katastrofické zprávy," uvedl. Fiala úřady vyzval, aby spotřebitelům poskytly konkrétní návody. Změny v personální obsazení ERÚ nechtěl Fiala zatím komentovat, povede se podle něj o všem diskuze v koalici.

"Čeká nás těžký rok a určitě těžká zima," řekl dále Fiala. Doplnil, že to, jak současná vláda hospodaří a kam nechala dojít ceny energií není vůbec dobré. Signály, že jsou v ČR distributoři energií, kteří mají problémy, tu podle něj byly několik týdnů.

Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, které Babiš plánuje, se podle Fialy nemůže současné vládě podařit zavést. Nemá informace, že už by o tom jednala z Evropskou unií. Není to ani podle něj správná cesta. Týkalo by se to i lidí, kteří mají zafixovanou cenu energií a úlevu nepotřebují. Navíc by se DPH někdy znovu muselo zvýšit a jednalo by se o skokový nárůst.

"Naši experti už na tom (řešení) pracují. Chceme udělat řešení jak krátkodobé, tak v nějakém dlouhodobějším horizontu," uvedl dále Fiala. Krátkodobě prostřednictvím příspěvku na bydlení by bylo možné pomoci těm neohroženějším skupinám a v dalším období by bylo třeba lidi motivovat k instalaci solárních panelů, zateplení domů a vytvoření správného energetického mixu.