Koronavirové pasy by se podle Petříčka mohly využívat zhruba od června

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jednotné covidové pasy, jejichž parametry dnes navrhla Evropská komise, by se v Evropě mohly začít používat zhruba od konce května či od června. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jde podle něj o dočasné řešení. Jakmile Světová zdravotnická organizace (WHO) konstatuje, že koronavirová pandemie skončila, je cílem se vrátit k běžným podmínkám cestování, uvedl.