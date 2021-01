Kvůli epidemii se zvažuje posunutí sčítání lidu, je nutná změna zákona

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda by nebylo vhodné posunout sčítání lidu, které se má konat od 27. března do 11. května. Ústřední krizový štáb se po dnešním jednání se zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ) zeptá na riziko ministerstva zdravotnictví, řekl po zasedání štábu jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD). Po odpovědi ministerstva by vydal štáb doporučení k případnému přesunu sčítání, které se koná jednou za deset let, na jiný termín. Znamenalo by to mimo jiné nutnost změny zákona.