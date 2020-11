Mezi oběťmi útoku ve Vídni nejsou Češi, oznámil Petříček. Situaci sleduje BIS

Kvůli útoku ve Vídní zvýšila česká policie v pondělí večer dohled nad nejvýznamnějšími židovskými objekty v Česku. Už předtím byly kvůli incidentu zavedeny namátkové kontroly na česko-rakouských hranicích.

Čeští policisté jsou podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v kontaktu s rakouskými kolegy. Současná bezpečnostní opatření v Česku považuje ministr za dostatečná. "Samozřejmě pokud bychom se dozvěděli něco s vazbou na Českou republiku, nebo nějakou zásadní informaci, která by vyžadovala posilování obrany objektů, tak jsme připraveni tak učinit," řekl dnes ráno Hamáček Českému rozhlasu-Radiožurnálu.

Situaci kolem teroristického útoku ve Vídni sleduje také česká Bezpečnostní informační služba (BIS). "Od večera jsme v kontaktu s našimi partnery v zahraničí i Policií ČR. Všichni teď stojíme za Vídní a Rakouskem," uvedl dnes ředitel BIS Michal Koudelka na twitteru.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí večer na sociálních sítích uvedl, že chce vyjádřit solidaritu všem lidem v Rakousku a premiérovi Sebastianu Kurzovi.

Solidaritu Rakousku vyjádřila také například německá kancléřka Angela Merkelová, americký prezident Donald Trump, jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron, britský premiér Boris Johnson či šéf Evropské rady Charles Michel.

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.



My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.



We stand with Austria @sebastiankurz