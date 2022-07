Michael Kocáb: Po kandidatuře na prezidenta netoužím, spousta skvělých lidí ale nemá šanci

"Já po tom netoužím, to je největší deviza. Jakmile se někdo moc dere nahoru, tak je to vždycky špatně, protože má nějaký důvod, proč se chce k moci dostat. Já po tom netoužím, jsem zakotvený v hudbě a umění," uvedl Kocáb. "Ale jsou věci, na které se v tomhle státě prostě nemůžu dívat, a představa, že nám po 30 letech bude vládnout zase komunista a bývalý příslušník tajných služeb, rozuměj vojenská rozvědka nebo StB, mě děsí," uvedl Kocáb.

S rozhodnutím o kandidatuře bude čekat do poslední chvíle. "Čekám, že probleskne nějaké jméno, na které bych se mohl spolehnout a kterému bych věřil, které by nebylo z tohoto kadlubu. Pak bych to už vůbec neřešil, ale taky se to nemusí stát. Taky tam to jméno může být, ale může být bez šancí. Zatím některá jména vidím, ale nevidím jejich reálné šance," uvedl Kocáb, podle něhož je v Česku spousta skvělých lidí, kteří se však do volby nehlásí, nebo nemají šanci.

Osmašedesátiletý Kocáb působil v letech 2009 až 2010 jako ministr pro lidská práva ve vládách Mirka Topolánka a Jana Fischera. Od 80. let patří k nepřehlédnutelným postavám hudební scény, proslavil se jako lídr kapely Pražský výběr. V listopadu 1989 byl spolu s Michalem Horáčkem u jednání mezi zástupci komunistické moci a Občanského fóra. Začátkem 90. let se ve funkci federálního poslance zapsal do dějin jako muž, který organizoval odsun sovětské armády z Československa. Ten symbolicky završilo velké turné Pražského výběru a zejména koncert v pražské Sportovní hale. K politice měl blízko i později, patřil do okruhu spolupracovníků Václava Havla.

Zájem o kandidaturu na prezidenta potvrdil například někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, byť ji chce oficiálně ohlásit až v srpnu. Spolu s bývalým premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem, který však kandidaturu nepotvrdil, patří podle průzkumů i sázkových kurzů mezi hlavní favority volby hlavy státu. Ve volebních průzkumech se na dalších místech pohybují odborový předák Josef Středula, senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer nebo bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Kandidovat chce například také lékař a někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, podnikatel Tomáš Březina či podnikatel a matematik Karel Janeček.