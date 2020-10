Na migrantech moje kampaň rozhodně nestála. Z Pirátů vyrostla silná levicová strana, říká pro EZ Bendl

Varuje, aby se současná politická scéna nesoustředila jen na souboj mezi opozicí a vládní koalicí v čele s premiérem Andrejem Babišem. Bývalý ministr zemědělství Petr Bendl spatřuje určité nebezpečí v Pirátech. „Proběhnuté volby ukázaly, jak to vlastně ve skutečnosti v politice vypadá. Koncentrujeme se ve Sněmovně na boj proti Babišovi, ale mezitím zde vyrostla poměrně silná levicová strana, která se dokázala spojit s hnutím Starostů a nezávislými. A STAN dává Pirátům legitimitu odbornosti,“ upozorňuje zároveň i bývalý ministr dopravy.

Bendl, který je poslancem, vedl dvě ministerstva a osm let jako hejtman šéfoval Středočeskému kraji, podlehl ve druhém kole senátních voleb v kladenském obvodu neznámé tváři, jakou je čtyřicetiletá advokátka Adéla Šípová, nejmladší senátorka Horní komory a matka pěti dětí. Prohru za neúspěch nepovažuje. „Za dané situace nemohu já, ani ODS hodnotit dosažený výsledek jako vyložený neúspěch anebo jako pád. V našem duelu s Adélou Šípovou nešlo o souboj osobností, což je evidentní, Piráti z něj udělali souboj značek, v němž vůbec nešlo o programy obou kandidátů.“

Bývalý místopředseda ODS před vstupem do boje o Senát predikoval, jak extrémně těžká mise jej čeká. „Když jsem viděl proti jakým osobnostem kandiduji, mám tím na mysli primátora Kladna Milana Volfa anebo Jiřího Dienstbiera, který obhajoval senátorský post, říkal jsem si, že proklouznout do druhého kola bude skvělé. A za tím si stojím i nyní.“

Přesto exprimátora Kladna mrzí, že jej voliči i jako rodáka více nepodpořili. „Bohužel někteří voliči zapomněli na řadu pozitivních projektů, které jsme ve městě udělali, jako byla rekonstrukce města, nová průmyslová zóna, vybudování čistírny odpadních vod, bez níž by Kladno mělo obrovské problémy, a rovněž, že jsme postavili pro lidi tři sta bytů. Část lidí, kteří tuto dobu zažili, si zkrátka na naši éru nevzpomněli,“ posteskne si držitel rytířského Řádu za zásluhy Francouzské republiky.

Nálada se Petru Bendlovi hned vylepší, když si připomene, jak ODS dopadla v krajských volbách, a to zvláště ve Středočeském kraji, kde byl osm let hejtmanem. „Martin Kupka dosáhl fantastického úspěchu, zvláště když vzpomeneme, že získal přes třináct tisíc preferenčních hlasů. Sice Martinovi chyběl malý kousek k celkovému triumfu, ale to je prostě život, s tím se nedá nic dělat,“ pousměje se zákonodárce, jehož těší, že Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO neobhájila post hejtmanky. „ Zároveň mám radost, že v úřadě nejsou komunisté i ČSSD, a to považuji za skvělý výsledek,“ konstatuje bývalý hasič.

Rančer tvrdí, že se během předvolební kampaně nepřetvařoval, když se prezentoval jako kovboj s kloboukem, který jezdí na koni. Ekologický zemědělec, který hospodaří ve Velkém Bezděkově na Kladensku, vysvětluje, že kovbojský klobouk nosí v soukromí pořád. „Je součástí mého každodenního života a patří ke mně, protože u koní to ani jinak nejde, neboť každou chvíli venku prší, fouká vítr. Někdo nosí kšiltovku a já klobouk, který ke mně patří, stejně jako koně, kterých se do konce života nevzdám,“ říká Petr Bendl, který proslul i jako písničkář.

ČÁST VOLIČŮ SI UŽ NEVZPOMNĚLA, JAK ZVELEBOVAL KLADNO

Pane poslanče Bendle, bezprostředně po prohře ve druhém kole senátních voleb jste řekl, že neúspěch vás nerozhodí, neboť jste během politické kariéry zažil plno vzletů i pádů. Patří nedávná drtivá prohra od Adély Šípové, kterou nominovali Piráti a hnutí STAN k těm nejhorším, co jste doposud zažil? Vítězka získala o polovinu více hlasů než vy.

Máte pocit, že skončit druhý ze třinácti kandidátů je velkou prohrou?

Dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v alpském lyžování Švéd Ingemar Stenmark vždy říkal, že druhé místo dává do stejné roviny jako sedmdesáté…

Prosím vás, alpské lyžování se přece s volbami nedá srovnávat. Osobně si vážím každé podpory, kterou mně voliči vyjádřili. Za dané situace nemohu já, ani ODS hodnotit dosažený výsledek jako vyložený neúspěch anebo jako pád. V našem duelu s Adélou Šípovou nešlo o souboj osobností, což je evidentní, Piráti z něj udělali souboj značek, v němž vůbec nešlo o programy obou kandidátů. Vždy si ve chvílích, kdy se mně nepodaří nějaký cíl, tak si říkám, co člověka nezabije, to jej posílí. Přesto tvrdím, že druhé místo považuji za úspěch.

Ale nevyhrál jste. Nemohlo vám ublížit, že jste kampaň před druhým kolem vyostřil? V Kladenských listech jste nechal publikovat inzertní článek s titulkem: „Piráti chtějí pomáhat přistěhovalcům a integrovat nepřizpůsobivé.“ A označil jste se na Kladensku za bojovníka proti přistěhovalcům a nepřizpůsobivým. Reagoval jste tak na pět let starý příspěvek vaší soupeřky, která tehdy na sociální síti vyjádřila v roce 2015 podporu přijetí kvót pro rozdělování ilegálních migrantů přicházejících do Evropy. O tématu jste hovořil i ve videu, které jste umístil na svůj Facebook. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která vás v rámci volební spolupráce s ODS podpořila, se od vašeho chování distancovala.

Celá kauza má jiné pozadí, než jak byla prezentována, a to bych velice rád zdůraznil. Zmínku o migračních kvótách jsem svévolně nevytáhl, ale byl jsem s příspěvkem konfrontován. Nejednalo se tedy o žádný můj program. Když si projdete, jak jsem celou kampaň vedl, nikde nenajdete že by jí dominovali přistěhovalci. Moje kampaň na migrantech rozhodně nestála.

Dobře, ale některé voliče vaše rétorika mohla pobouřit. Vždyť po úvodním kole jste na Šípovou ztrácel necelých 1600 hlasů a druhou fázi jste prohrál o 6653 hlasů…

Nešlo o žádnou moji iniciativu. Pouze jsem poslechl lidi, kteří mně v poslední době psali a chtěli, abych se k této věci vyjádřil, jak postoj své protikandidátky vidím. Vůbec jsem netušil, že se z mého názoru stane klíčové téma před druhým kolem senátních voleb. Znovu opakuji, z mého pohledu nešlo o žádný hlavní bod mého programu, jak mně někteří nyní podsouvají. Osobně se domnívám, že pokud bych se k tématu vůbec nevyjádřil, pak porážka by byla ještě větší.

Když váš výsledek posunu do lidské roviny, nemrzí vás jako rodáka z Kladna i bývalého primátora města z let 1994 až 1998, že vás voliči více nepodpořili?

Musím být realista, od té doby uplynulo dvaadvacet let a na Kladně se tak mnohé věci změnily a situace je zde už jiná. Bohužel někteří voliči zapomněli na řadu pozitivních projektů, které jsme ve městě udělali, jako byla rekonstrukce města, nová průmyslová zóna, vybudování čistírny odpadních vod, bez níž by Kladno mělo obrovské problémy a rovněž, že jsme postavili pro lidi tři sta bytů. Část lidí, kteří tuto dobu zažili, si zkrátka na naši éru nevzpomněli.

ŽÁDNÁ IMAGE, KOVBOJSKÝ KLOBOUK A KONĚ K NĚMU PATŘÍ

Vy jste při hodnocení senátních voleb na Kladensku uvedl, že Piráti dokonale vyluxovali levicové spektrum voličů. Co vás k této úvaze vedlo?

Proběhnuté volby ukázaly, jak to vlastně ve skutečnosti v politice vypadá. Sice ve Sněmovně vedeme velmi silný souboj, v němž se střetává opozice versus vládní koalice v čele s Andrejem Babišem, ale mezitím zde vyrostla poměrně silná levicová strana, která se dokázala spojit s hnutím Starostů a nezávislými. A STAN dává Pirátům legitimitu odbornosti.

Ještě bych se vrátil k vaší porážce. Nemohla k ní přispět i vaše image kovboje? Během kampaně jste jezdil na koni s typickým kovbojským kloboukem.

Víte, každá kampaň musí trochu provokovat a člověk nemůže v ní brát vše úplně smrtelně vážně. Ale musím říci, že z mé strany nešlo o žádné přetvařování anebo k útěku do stylizace, která je mně v soukromém životě cizí. Jako soukromý ekologický zemědělec vlastním ranč s koňmi v Dolním Benešově na Kladensku. A tak klobouk je součástí mého každodenního života a patří ke mně, protože u koní to ani jinak nejde, neboť každou chvíli venku prší, fouká vítr. Někdo nosí kšiltovku a já klobouk, stejně jako koně, kterých se do konce života nevzdám.

Proč jste vlastně chtěl přejít ze Sněmovny do Senátu?

Kladenská ODS mě oslovila, zda bych nezkusil o Senát zabojovat. Nejprve jsem váhal a musel jsem si udělat průzkum, z něhož mně vyšlo, že si u lidí nestojím úplně nejhůře. A to se potvrdilo i v konečných výsledcích, kdy jsem skončil druhý, byť kandidovaly takové silné osobnosti jako primátor Kladna Milan Volf anebo Jiří Dienstbier, který post Senátora obhajoval. Mám rád výzvy, a tak jsem na nabídku kývl, přestože jsem od začátku věděl, že mně čeká extrémně těžký boj a hned v samém začátku jsem si říkal, že jestli mezi těmito kandidáty proklouznu do druhého kola, bude to nesmírný úspěch. Čímž se tedy znovu vracím k vaši úvodní otázce, jak beru nedávnou prohru.

Zeptám se vás jako bývalého hejtmana Středočeského kraje, jak moc vás mrzí, že stranický kolega Martin Kupka úřad nedobyl, a naopak, co říkáte, že kontroverzní hejtmanka z hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová přišla o hejtmanské křeslo?

Martin Kupka dosáhl fantastického úspěchu, zvláště když vzpomeneme, že získal přes třináct tisíc preferenčních hlasů. Podle mého názoru obrovsky pomohl zviditelnit ODS, a to tím, že strana skončila na druhém místě a předčila hnutí ANO. Sice Martinovi chyběl malý kousek k celkovému triumfu, ale to je prostě život, s tím se nedá nic dělat. Samozřejmě, že konec paní Jermanové na postu hejtmanky mě těší, ale zároveň mám radost, že v úřadě nejsou komunisté i ČSSD, a to považuji za skvělý výsledek. Situace se úplně ve Středočeském kraji přeskupila a voliči vyslali jednoznačný signál, že chtějí v kraji změnu. A zdá se mně, že nejen zde.