Náhlé úmrtí Kubery (†72). Obrovský šok, byl to férový chlap, reagují politici

Babiš novinářům na úřadu vlády řekl, že zprávu dostal neoficiálně dnes dopoledne. "Nechtěl jsem tomu věřit, je to obrovský šok," uvedl. Připomněl, že ještě v sobotu byl Kubera na kongresu ODS. "Byl to člověk, kterého jsem měl rád, měli jsme dobrý vztah, rozuměli jsme si, byl neskutečně vtipný, jeho příchodem do pozice předsedy Senátu získal Senát jinou dynamiku," řekl. Dodal, že o úmrtí již mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Očekává, že se nyní mimořádně sejde Senát. "Měl by teď rozhodnout, jakým způsobem bude ve funkci nahrazen," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala přijal zprávu s velkým zármutkem. "Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů," napsal na facebooku. Označil ho za výraznou osobnost nejen ODS, ale celé české politiky. "Byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk," uvedl.

Byl velký obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Jaroslav nám všem bude chybět. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2020

Bývalý prezident a předseda ODS Václav Klaus označil Kuberu za stálici české politické scény. "Už si ji bez něho ani nedovedu představit. Byl netuctovým politikem, byl svůj, říkal nahlas názory své a ne názory někoho jiného, a proto ho lidi - jak v Teplicích, kde pětkrát primátoroval, tak v celé České republice - měli rádi," uvedl Klaus v prohlášení poskytnutém ČTK. "Nepodléhal žádným politickým módám, a proto byl vždy autentický. Na nic si nehrál. Bude nám v české politice chybět," dodal.

"Jsem v šoku. Nedokážu to ani okomentovat. Ještě ve čtvrtek jsme byli spolu, přátelsky si povídali a navzájem se dobírali," napsal ČTK předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Kubera podle něho výborně reprezentoval horní komoru. "Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bude nám všem chybět. Bez ohledu na politickou příslušnost," uvedl Vondráček.

Lítost nad odchodem jednoho z nejvyšších ústavních činitelů vyjádřili i další politici. "S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník," napsal ČTK vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň na twitteru vyjádřil soustrast rodině.

S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým. — Jan Hamáček (@jhamacek) January 20, 2020

Předsedu KDU-ČSL Marka Výborného zpráva o Kuberově úmrtí šokovala. "V sobotu jsme se osobně potkali na kongresu ODS a upřímně si povídali, jak je potřeba bránit normální svět, prostě to, co před pár lety nikdo nezpochybňoval," napsal ČTK. Vyzdvihl Kuberovu upřímnost a lidskost i obhajobu konzervativních hodnot, hájení role Senátu a principů právního státu.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamová byl Kubera politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. "Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku," napsala.

Předseda STAN Vít Rakušan na Kuberu zavzpomínal jako na vtipného, bystrého a pracovitého senátora a na bývalého kolegu starostu. "Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoli boj nepřátel," uvedl.

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Vtipný, bystrý, pracovitý senátor a bývalý kolega starosta. Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoliv boj nepřátel. Upřímnou soustrast rodině. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 20, 2020

Kuberu ocenil také předseda SPD Tomio Okamura. Vyzdvihl, že vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů. "Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap," napsal ČTK Okamura.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš na twitteru vyjádřil upřímnou soustrast rodině a přátelům Kubery. "Ačkoli jsme zdaleka nezastávali stejné názory na svět ani politiku, chtěl bych ocenit jeho postoj vůči Tchaj-wanu, kdy se nebál jít 'proti proudu'," napsal ČTK Bartoš.

Předseda odborářů Josef Středula uvedl, že Kuberu znal osobně velmi dlouho. "Vždy jsem si ho vážil jako zásadového člověka. Co řekl, to platilo. Dnešní zpráva o jeho úmrtí mne velmi zasáhla, bude nám chybět jako člověk, i jako politik," napsal na twitteru.

Smutek vyjadřuje řada členů ODS. Jejich bývalý předseda a premiér Mirek Topolánek informaci označil za šokující smutnou zprávu. "Připadal mi nesmrtelný, nezastavitelný, nekonečný. Věřím, že i v kuřáckém nebi bude stejný jako tady. S cigárem, vtípky a velký srdcem. Nás ale opustil. Chybí mi už teď," napsal na twitteru. Někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová uvedla, že ho měla ráda a vážila si ho. "Byl svůj a jeho humor lidi sbližoval. Na jeho příkladu lze vyvrátit výrok, že každý je nahraditelný," poznamenala.