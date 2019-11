Nesnášíte Babiše? Proč nikdo neřeší jinou závažnou věc? Nejmladší zastupitel ťal do živého

Bača si ještě před sobotní demonstrací na Letné neodpustil kritiku vůči hnutí. Tvrdí totiž, že mu chybí konkrétní program a obsah, sám přitom ale nezpochybňuje to, co dělá.

"Neříkám, že jsem v zásadním rozporu s tím, co spolek chce. Ale chybí mi tam obsah, který by oslovil širokou veřejnost a měl potom smysl. Ani sobotní demonstrací mě nepřesvědčili," řekl v pořadu Události, komentáře.

Podle mluvčího spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamina Rolla je ale chybějící program v pořádku. Upozornil, že hnutí není politickým uskupením. "Nemáme konkrétní program s konkrétními cíli, protože máme principiální požadavky, které mají ze své podstaty spojovat napříč politickou sférou. Proto nemůžeme zasahovat do některých konkrétních témat, protože by to tu scénu nutně tříštilo," vysvětlil.

Bača ale tvrdí, že by se spolek mohl spojit s některými politiky a například předložit zákon, který by omezoval kumulaci politické moci. Nechápe také vyhraněnost jen proti Andreji Babišovi.

"Milion chvilek kritizuje Babiše za to, že kulminuje mediální moc, ale už nekritizuje další oligarchy jako Bakalu a Kellnera, kteří to dělají také, ale ne napřímo. To je z mého pohledu zaprvé pokrytecké a zadruhé tomu chybí obsah. Je to útok na Babiše," uvedl.

"Na Babiše se soustředíme proto, že je předseda vlády a je ve střetu zájmů. Je ztělesněním propojení politiky a byznysu. Nicméně o oligarchizaci a i o Kellnerovi jsme mluvili obecně několikrát," opáčil Roll.