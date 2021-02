Novela volebního zákona zachová 14 krajů i zvýšený limit pro koalice

Sněmovna by podle jejího předsedy Vondráčka mohla volební novelu schválit během měsíce. Mimořádná schůze k lidovecké volební novele, o kterou požádala koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), bude podle Vondráčka zřejmě příští čtvrtek. Na další mimořádné schůzi bude projednána i vládní volební novela, o kterou vládní poslanci teprve požádají.

Na tom, jaké budou vstupní limity pro vstup koalic do Sněmovny, zatím podle Vystrčila dohoda není. Ve hře je například to, že by dvoučlenné koalice potřebovaly získat alespoň sedm procent voličských hlasů a vícečlenné devět procent. Bez zavedení těchto limitů by koalice musely získat k zisku poslaneckých mandátů pět procent hlasů stejně jako jednotlivé strany a hnutí.

Novela je nutná kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který část volebního zákona zrušil. Zákonodárci musejí v zákoně zejména nahradit způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Obě komory se musejí na podobě úprav shodnout včas tak, aby bylo možné v plném rozsahu realizovat říjnové volby do Sněmovny.

Novela by podle předsedů parlamentních komor měla obsahovat jen nutné úpravy. Senátní komise pro krajany chce, aby novela zavedla také korespondenční formu hlasování pro Čechy žijící v zahraničí, což zřejmě nebude akceptováno. Senát má odpoledne projednat vlastní volební novelu, která bude podle Vystrčila sloužit pravděpodobně jako záloha pro případ, že by se jednání ve Sněmovně zadrhlo.