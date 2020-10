Nový jihočeský hejtman nejspíš vzejde z on-line volby

Koaliční partneři teď dokončují programové priority. "Shodli jsme se na všech zásadních, teď cizelujeme formulace do koaliční smlouvy, ještě bude diskuze o obsazení komisí a výborů. Rádi bychom směřovali k podpisu koaliční smlouvy v pátek, nebo v pondělí. Ustavující zastupitelstvo bude 29. října asi i distanční formou, protože dnes neumíme nikdo garantovat, kdo bude v karanténě a kdo bude schopen fyzicky dorazit," řekl Kuba.

Zástupci koaličních stran zatím o formě, jakou se sejdou při prvním zastupitelstvu, jednají. ČTK to řekl Talíř. "Dá se očekávat, že když bude prezenčně, řada z 55 zastupitelů bude tou dobou v karanténě," řekl Talíř.

Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012 podepsali v jižních Čechách 6. října memorandum o spolupráci. Koalice by měla 29 mandátů v 55členném zastupitelstvu.

ODS by měla mít na jihu Čech hejtmana Martina Kubu. V radě by měla mít tři křesla, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. V placených pozicích radních budou Martin Kuba a Lucie Kozlová (oba ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Dosavadní hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD nebude radní, mohla by mít ale pozici v některém z výborů.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty si zajistily po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společná kandidátní listina TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD se šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.