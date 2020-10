ODS, KDU-ČSL a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně

Lídři stran se sešli u sochy bývalého prezidenta T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí, kde podepsali memorandum o společném postupu ve volbách do Sněmovny, které proběhnou v roce 2021.

„V předvečer státního svátku jsme podpisem Memoranda o spolupráci deklarovali společnou vůli ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidovat společně v nadcházejících parlamentních volbách. Spojili jsme se, abychom občanům nabídli naději, že naši zemi přestane ovládat populismus, lži a prázdné sliby. Máme odvahu a zkušenosti dělat věci, které považujeme za správné pro naši zemi. Odvaha dělat správné věci je přesně to, co Česká republika v tuto chvíli potřebuje a co očekávají i její obyvatelé. Chceme společně pracovat pro Českou republiku a její občany. Chceme vyhrát nadcházející parlamentní volby a změnit naši zemi k lepšímu. Vytváříme koalici naděje pro ty, kteří si přejí změnu,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda ODS Petr Fiala.

„Vzájemná konstruktivní spolupráce je nyní potřeba více než kdy jindy. Má smysl v rodinách, v práci, v běžném životě a ještě více je zapotřebí při efektivním spravování naší země. A přesně o tu nám nyní jde. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje zodpovědnou politiku s důrazem na klíčové oblasti, což je udržitelný rozvoj i život, a to se současnou zodpovědností vůči budoucím generacím. Chceme se i nadále soustředit na podporu rodičů, otázku výchovy dětí, nebo na péči o seniory, ale také se zajímáme o zdravé životní prostředí. Bez těchto dvou oblastí nás nečeká žádná smysluplná budoucnost, a proto na ně jako lidovci klademe takový důraz. Jsme přesvědčeni, že především díky vzájemné spolupráci získá naše republika potřebnou vizi, kterou postrádá a následně najde i optimální řešení všech problémů,“ vysvětluje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Tomáš Garrigue Masaryk hovořil o tom, že má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat je a nikoliv demokracii. Tomu, kdo sleduje politické dění posledních let, se mohou zdát nedostatky nepřekonatelné. My si to nemyslíme. Společným podpisem memoranda dáváme jasně najevo, že TOP 09, ODS a KDU-ČSL chtějí vyhrát volby a vytvořit zodpovědnou vládu. Vládu, která po volbách místo osobních ambicí upřednostní budoucnost celého Česka,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a dodává: „Nečekají nás jednoduché časy. Amatérismus ve Strakově akademii si už nemůžeme dovolit ani na okamžik. Naše země si zaslouží naději. Naději, že z krize ekonomické, zdravotní i společenské vyjde se vztyčenou hlavou. Jsem přesvědčena, že tohoto cíle je schopna dosáhnout jedině silná liberálně-konzervativní koalice.“

Politické strany ke kooperaci motivuje jak výsledek krajských voleb, které skončily debaklem pro vládní ČSSD a komunisty, tak i snaha porazit vládnoucí hnutí ANO Andreje Babiše. To podle průzkumů nadále kraluje v žebříčku preferencí, ačkoliv jeho podpora klesá. Předvolební bloky ale mají naději hnutí porazit.