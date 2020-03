ODS navrhuje opatření kvůli ekonomickým dopadům koronaviru

Pokud by situace trvala déle a někteří zaměstnanci museli dlouhodobě zůstat doma a pobírali plný plat, mohl by jim vzniknout závazek vůči zaměstnavateli, že by si například v průběhu tří let absenci částečně dopracovali.

Čerpat ošetřovné na hlídaní školáků mohou rodiče dětí do deseti let. Potvrzení jim tentokrát nevystaví lékař, ale přímo škola. Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Podle ODS ale není možné, aby stát nechal od desátého dne rodinu bez příjmu. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.

První místopředseda ODS a šéf poslanců Zbyněk Stanjura také zmínil další možné opatření - posunutí termínu podání daně z příjmů fyzických osob. To už ale ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) mezitím ohlásila. Chce posunout termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a úhradu daně drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři měsíce. Dodala, že tak chce ulevit drobným podnikatelům a malým firmám v současné situaci.

ODS také chce, aby ministryně prominula úroky z prodlení či pokuty za opožděné podání daně. Schillerová by také podle ODS mohla zrušit zálohy na daň z příjmů, které se mají platit v polovině března a června. Stanjura zopakoval požadavek ODS na posunutí účinnosti třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb, která se má mimo jiné týkat zdravotníků.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček doplnil, že by se mohla snížit daň z příjmu právnických osob o jeden procentní bod. Vláda by podle něj také měla zvážit zvýšení základní slevy na poplatníka nebo jiným způsobem snížit daňové zatížení fyzických osob. Snížit by se podle něj mohly také povinné odvody zaměstnavatelů za zaměstnance, například snížením příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti. "Z celkových odvodů zaměstnavatelů tvoří 1,2 procenta, navrhujeme jej snížit na polovinu, 0,6 procenta," řekl.

Občanští demokraté řekli, že jejich návrhy nejsou dogmatem, ale chtějí o nich jednat s vládou i dalšími opozičními stranami. ODS kabinet podporuje v preventivních opatřeních, některé státy ale podle ní jdou v ekonomických krocích na pomoc vlastnímu hospodářství dál.