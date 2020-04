Odstranění sochy Koněva má Zeman za směšné. Rusko se vměšuje do vnitřních věcí

"Přemýšlejme, co obrazoborectví v historii dokázalo, zničilo krásná umělecká díla," uvedl Zeman. Připomněl, že Koněv se svámi vojáky osvobodil na konci druhé světové války nejen Prahu, ale i koncentrační tábor Osvětim. "Má své místo v Praze, zatímco ti, kdo sochu odstraňují, v životě nic pořádně nedokázali," konstatoval.

V souvislosti s vměšováním Ruska do českých záležitostí připomenul Zeman své nedávné schůzky s velvyslanci Číny a Spojených států, kteří podle něj vyhrožovali Česku také. V prvním případě kvůli vztahům k Tchaj-wanu, v druhém kvůli plánům české vlády zavést digitální daň. "Oběma jsem říkal, že je to vměšování do vnitřních věcí a že je to kontraproduktivní," uvedl. Dodal, že totéž platí o pro Ruskou federaci, ačkoli odstranění sochy považuje za hloupost a obrazoborectví. Za zničení přitom považuje i přesunutí sochy.

Radnice Prahy 6 sochu Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, dala odstranit minulý pátek a chce ji umístit do muzea. Za nepřípustné má stíhání české samosprávy Ruskem české ministerstvo zahraničí. Příslušné ruské zákony nebudou podle něj v Česku vymahatelné. Ministerstvo rovněž odmítlo zásahy ruských státních orgánů do vnitřních záležitostí České republiky.

Zeman hájí schůzku svých poradců, podobných je podle něj mnoho

Za poradu, jakých se v posledních týdnech odehrávají přes omezení kvůli epidemii koronaviru v Česku stovky, možná tisíce, označil prezident Miloš Zeman jednání svých poradců v Lánech z minulého víkendu. Kritiku vzbudila fotografie ze sezení expertního týmu, která ukázala, že jeho účastníci neměli dvoumetrové odstupy a ačkoli měli roušky, před nimi leželo občerstvení. V dnešním pořadu televize Prima Zeman řekl, že jednání bylo užitečné.

Reakci předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla, který kvůli snímku nabídl rezignaci, označil prezident za "maličko hysterickou".

Diskusi o dodržování pravidel představiteli státu prezident označil za novinářskou bulvární bublinu. "Místnost dvoumetrové odstupy fyzicky neumožnovala," uvedl. Dodal, že v aktuálně znovuotevřených prodejnách zahrádkářských potřeb lidé také odstupy nedodržují. Poznamenal, že všechny hosty nechal s jejich souhlasem otestovat na koronavirus a všichni mají testy negativní.

Jednání bylo podle prezidenta normální pracovní poradou. "Takových výrobních porad, kde nejsou dodrženy odstupy, je každý den desítky, stovky, možná tisíce," uvedl. Diskusi svých poradců a dalších hostů přitom označil za užitečnou.

Zeman také připomenul, že Lukla jeho kolegové ze Svazu měst a obcí ve funkci potvrdili. Jeho reakce bylo podle něj "maličko hysterická" a ostatní hosté ji nesdíleli. Lukl po kritice, která následovala po zveřejnění uvedené fotografie, dal funkci předsedy svazu k dispozici. "Omlouvám se všem, které má účast a především forma jednání expertního týmu pobouřila. Těžko se vysvětluje, že všichni zúčastnění mají negativní test a a že se tam nepořádaly opulentní hody, ale projednávaly se zásadní věci ve vztahu k občanům, podnikatelské veřejnosti a právě obcí," uvedl tehdy.

Kromě Lukla se jednání minulou sobotu zúčastnili třeba i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nebo policejní prezident Jan Švejdar.