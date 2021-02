Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzývají k širšímu otevření škol

"Distanční výuka nedokáže plně nahradit výuku prezenční, kvalita i plnohodnotnost vzdělávání klesá a děti trpí nedostatkem sociálních kontaktů," uvedl místopředseda ODS Martin Baxa. Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného vláda evidentně nepokládá vzdělávání za prioritu. "S tou nejistotou je potřeba skončit a ukázat lidem světlo na konci tunelu," zdůraznil. Podle senátora TOP 09 Jana Grulicha jsou další týdny a měsíce bez škol už nepřijatelné.

Kromě žáků prvního stupně základních škol by se měli do škol za přísných hygienických opatření vrátit podle trojice opozičních stran také žáci posledních ročníků základních a středních škol, byť třeba jen ve skupinové výuce. Obnovit by se měla rovněž praktická výuka na odborných školách a omezeně prezenční výuka na základních uměleckých školách, co nejdřív by se měla otevřít část mimoškolních aktivit dětí.

Vláda by měla podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navíc stanovit jasné podmínky a způsob návratu ostatních žáků do škol. Pedagogové by měli získat vedle respirátorů FFP2 rovněž možnost přednostního očkování proti koronaviru.