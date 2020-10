Platnost zbrojních průkazů se zřejmě nezkrátí. Sněmovna schválila i zákaz paramilitárních skupin

Poslanci do novely vložili ustanovení, podle něhož "právo nabývat držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem". Ustanovení je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci EU.

Předloha ve sněmovní verzi, na níž se podíleli i vládní poslanci, podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) "pomůže střelecké komunitě a bude nějakým způsobem reflektovat předpisy EU". Pro upravená pravidla hlasovalo 65 z 95 přítomných poslanců.

Nová pravidla mají na rozdíl od původního vládního návrhu umožnit používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které nyní patří mezi zakázané doplňky zbraní. Poslanci také zjednodušili způsob likvidace zbraní nebo jejich prezentaci při výstavních či prodejních akcích. Norma má umožnit vystavování a přepravování zbraní při kulturně-historických akcích, například při ukázkách historických zbraní během průvodů nebo rekonstrukcí bitev.

Novela má také jednoznačně umožnit biatlonistům a biatlonistkám viditelné nošení jejich zbraní během jejich závodů. Zákon má také zavést požadavky na střelnice. Úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, by musely mít trezory pro jejich uložení. Zachování desetileté platnosti zbrojních průkazů poslanci schválili s tím, že policie bude nejméně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní podmínky.

Sněmovna na návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) doplnila novelu o další evropskou úpravu, která se týká technických požadavků na poplašné a signální zbraně a pro označování palných zbraní. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) naopak neprosadil zrušení pasáže, podle níž by kvůli situaci v Turecku mohl zbrojní průkaz v Česku získat občan jiného členského státu NATO, případně i z jiných zemí EU.

Dosavadní kategorie zbraní se podle vládního návrhu rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se odhadují na desetitisíce až statisíce.

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin Sněmovna schválila

Zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů dnes Sněmovna schválila. Poslanecká předloha, která nyní zamíří k posouzení do horní komory, také zavádí dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle poslanecké předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200.000 korun a zákaz nakládání se zbraněmi. "Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu," napsali autoři v důvodové zprávě. Sněmovna zamítla poslanecké úpravy, které by ustanovení o zákazu ozbrojených skupin zrušily nebo zmírnily.

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. "Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem," stojí ve zdůvodnění. Sněmovna v předloze upravila podle požadavků bezpečnostního výboru zejména státní podporu účastníků střelecké přípravy.

Návrh zákona by zavedl rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie. Předloha dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Mohli by používat také svou soukromou zbraň.