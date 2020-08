Plzeň vyvěsila historickou vlajku Běloruska na podporu demonstrantů

Na budově magistrátu bude vlajka asi týden, řekl dnes Baxa ČTK. Protesty v Bělorusku provází policejní násilí. Původní běloruskou vlajku vyvěsili v pátek také v Brně.

"Plzeňané jako první ve východním bloku 1. června 1953 neohroženě povstali proti komunistickému režimu. A tak jsme v duchu této tradice vyjádřili naši sounáležitost a podporu občanům Běloruska, kteří nyní vedou statečný zápas proti nedemokratickému režimu diktátora Lukašenka," řekl Baxa. V roce 1953 se dělníci ze Škodovky a další Plzeňané vzbouřili proti měnové reformě a vyšli do ulic. První zvonění, jak se protestu říká, komunisté umlčeli, jeho aktéry po desetiletí perzekvovali. "Bělorusko je posledním zcela evropským státem, ve kterém není demokracie. Pevně věříme tomu, že může takové velké hnutí ohledně zjevně zfalšovaných voleb tuto situaci změnit," dodal Baxa, který každý rok vyvěšuje na radnicí také například vlajku na podporu Tibetu.

S nápadem na vyvěšení běloruské vlajky přišel plzeňský divadelník, aktivista, pedagog a krajský spolupředseda Strany zelených Roman Černík. "To bylo rychlé. Mám kamarádku, která je režisérka nezávislého divadla v Brestu a oni se toho účastní. Jsme v každodenním kontaktu a jedna z věcí, která od nich zazněla, bylo, že potřebují naši podporu. Vznikl nápad, že uděláme to, co děláme třeba pro Tibet, aby věděli, že nejsou sami," popsal. Vlajku narychlo ušila scénografka a loutkářka Rézi Vydarená.

Na vyvěšení vlajky se přišli v červeno-bílých barvách, s bílými květinami a s narychlo vyrobenými běloruskými historickým vlajkami podívat také plzeňští Bělorusové. "Moc si vážíme takové podpory. Když včera v Bělorusku zapnuli internet, dostávám od přátel fotografie a videa, jak to u nás vypadá," řekla studentka Darja, která v Plzni žije pátý rok a studuje vysokou školu. "Každý známe někoho, kdo byl někdy zatčený, komu tím hrozili. Že byly ty volby zmanipulované, to u nás věděl každý," řekla.

Před životem v nesvobodném Bělorusku utekla před deseti lety hned po střední škole Dáša. V Plzni vystudovala ekonomii na vysoké škole, vdala se za krajana Ilju, který tu také studoval, a má malou dcerku. "Moc za vyvěšení vlajky děkujeme, protože podpora z každé strany je pro naše lidi, kteří to prožívají, velmi důležitá," řekla Dáša.

Protesty v Bělorusku začaly poté, co funkci prezidenta podle oficiálních údajů obhájil Alexandr Lukašenko. Demonstranti označili volby za zfalšované. Zasáhla proti nim policie za použití slzného plynu, vodních děl, zábleskových granátů i gumových projektilů. Zásah policie odsoudili mnozí politici, včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).

Bílo-rudá vlajka se používala pro Běloruskou lidovou republiku v roce 1918, než se země stala sovětskou republikou, a znovu po získání nezávislosti v letech 1991 až 1995. Nyní je symbolem protestů.