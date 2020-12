Poslanci ANO chtějí prolomit anonymitu SIM karet, argumentují bezpečnostními zájmy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prodejci předplacených SIM karet by měli mít právo získávat rodná čísla zákazníků, kteří si kupují předplacené SIM karty do mobilních telefonů. U cizinců by pak směli získávat údajů více, například jejich jména, data narození nebo bydliště. Tyto údaje by pak předávali operátorům.